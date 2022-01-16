Убийцы Кен и Барби: как зверства семейной пары потрясли всю Канаду

Супружеская пара серийных убийц Карла Гомолка и Пол Бернардо совершили несколько действительно ужасающих преступлений, шокировавших всю Канаду. Из-за своего нарядного внешнего вида и высокого социального статуса их прозвали убийцы Кен и Барби.

О шокирующих изнасилованиях, оргиях, издевательствах над подростками и убийствах, которые совершили эти двое, рассказало издание The Sun. В 17 лет американка чешского происхождения Карла Гомолко встретила Пола Бернардо. Несмотря на его самолюбие и садистские наклонности, она не убежала, а даже согласилась выйти за него замуж в 1987 году. Впоследствии размеренные будни и сексуальная жизнь надоели паре, и они пошли на преступления. Первой их жертвой стала 15-летняя сестра Карлы.

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В 1990 году Бернардо был одержим сестрой своей жены. Он уговорил ее помочь развратить Темми Гомолко. Трудно в это поверить, но Карла на это согласилась и достала наркотические препараты из ветеринарной клиники, где она работала.

Они подсыпали подростку наркотики, которые на время оставили ее в бессознательном состоянии. Пол несколько минут совершал над ней сексуальное насилие, но прекратил, когда девушка начала просыпаться. По данным расследования, она ничего не помнила о нападении.

В том же году перед Рождеством Гомолка принесла домой анестетик и супруги еще раз подсыпали его в пищу Темми. На этот раз Бернадо жестоко изнасиловал девушку. Однако, находясь без сознания, она начала задыхаться собственной рвотой. Убийцы одели ее и убрали следы преступления, а затем перенесли в постель и вызвали скорую.

Медики увезли девушку в больницу, где она скончалась через три часа. Через несколько недель ей должно было исполниться 16 лет. На этот раз паре удалось избежать наказания, ведь смерть сестры Карлы была признана несчастным случаем.

Уже через год Кен и Барби решились на новое преступление. В этот раз их жертвой стала 14-летняя Лесли. Бернардо похитил ее у дома, где она жила и отвез в свой дом. Пара записывала на видео издевательство над девочкой, которую они держали у себя в течение ночи. Они заставляли ее одевать разные наряды и несколько раз насиловали, а на следующий день убили. Пара настолько прочувствовала свою безнаказанность, что оставила тело в подвале, устроив семейный ужин в этот же день.

Затем они расчленили Лесли, залили ее останки в бетон и утопили в озере Гибсон, Онтарио. Через несколько недель рыбаки натолкнулись на огромные блоки цемента и сообщили в полицию. В это же время Бернардо и Гомолка готовились к своей "сказочной" свадьбе. Останки Лесли были найдены как раз в тот день.

В апреле 1992 года они, угрожая убийством, похитили ученицу Кристен Френч. Когда девушка возвращалась домой из школы, к ней подошла Гомолка, делая вид, что потерялась и хочет узнать дорогу.

Пока Кристен отвлекали, к ней подкрался Бернардо и, угрожая ножом, затянул ее в машину. Супруги несколько дней издевались над подростком. Они снова снимали на видео, как заставляли девушку пить алкоголь, одеваться и насиловали ее.

У пары был запланирован пасхальный обед с родителями, поэтому они поспешили убить жертву. В ходе следствия они обвиняли друг друга в ее убийстве. Бернардо утверждал, что его жена избила девушку молотком и задушила петлей. Гомолко же заявила, что это ее муж задушил Кристен электрическим кабелем.

Пара выбросила тело жертвы в канаву. Ее останки нашли только через две недели после похищения. Выявленные следы ДНК Бернардо позволили доказать его причастность к еще нескольким изнасилованиям. Позже он сам признался, что причастен еще к 10 сексуальным нападениям, а также еще 6 попыткам изнасилования.

Бернардо был задержан в 1993 году, а уже в 1995 году признан виновным в убийстве двух подростков. Суд назначил ему пожизненное заключение. Гомолка, изображавшая жертву мужа-садиста, пошла на сделку со следствием и получила всего 12 лет за непреднамеренное убийство. Хотя найденные позже видео доказывали, с каким энтузиазмом она занималась зверствами. Именно поэтому позже это событие будет называться "соглашение с дьяволом".

Следователи отмечали, что им даже не понадобилось собирать улики против убийцы, ведь он сделал это сам, записывая все на камеру. Однако кадры настолько жуткие и ужасающие, что были показаны только суду и присяжным.

В июне 2021 года Бернардо подал заявление на условно-досрочное освобождение. Аргументируя это тем, что он постоянно плачет и сожалеет о боли, причиненной людям. Однако судья отклонил его прошение уже через час нахождения в зале суда.

Его жена Карла Гомолко, еще в 2005 году вышла на свободу и переехала из Канады, сменив имя. Сейчас она воспитывает троих детей с новым мужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тюрьме скончался серийный маньяк Энтони Совелл, убивший по меньшей мере 11 темнокожих женщин и годами хранивший их тела у себя в доме.