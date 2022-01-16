Убийцы Кен и Барби: как зверства семейной пары потрясли всю Канаду
Супружеская пара серийных убийц Карла Гомолка и Пол Бернардо совершили несколько действительно ужасающих преступлений, шокировавших всю Канаду. Из-за своего нарядного внешнего вида и высокого социального статуса их прозвали убийцы Кен и Барби.
О шокирующих изнасилованиях, оргиях, издевательствах над подростками и убийствах, которые совершили эти двое, рассказало издание The Sun. В 17 лет американка чешского происхождения Карла Гомолко встретила Пола Бернардо. Несмотря на его самолюбие и садистские наклонности, она не убежала, а даже согласилась выйти за него замуж в 1987 году. Впоследствии размеренные будни и сексуальная жизнь надоели паре, и они пошли на преступления. Первой их жертвой стала 15-летняя сестра Карлы.
В 1990 году Бернардо был одержим сестрой своей жены. Он уговорил ее помочь развратить Темми Гомолко. Трудно в это поверить, но Карла на это согласилась и достала наркотические препараты из ветеринарной клиники, где она работала.
Они подсыпали подростку наркотики, которые на время оставили ее в бессознательном состоянии. Пол несколько минут совершал над ней сексуальное насилие, но прекратил, когда девушка начала просыпаться. По данным расследования, она ничего не помнила о нападении.
В том же году перед Рождеством Гомолка принесла домой анестетик и супруги еще раз подсыпали его в пищу Темми. На этот раз Бернадо жестоко изнасиловал девушку. Однако, находясь без сознания, она начала задыхаться собственной рвотой. Убийцы одели ее и убрали следы преступления, а затем перенесли в постель и вызвали скорую.
Медики увезли девушку в больницу, где она скончалась через три часа. Через несколько недель ей должно было исполниться 16 лет. На этот раз паре удалось избежать наказания, ведь смерть сестры Карлы была признана несчастным случаем.Похищение и убийство Лесли Магаффи
Уже через год Кен и Барби решились на новое преступление. В этот раз их жертвой стала 14-летняя Лесли. Бернардо похитил ее у дома, где она жила и отвез в свой дом. Пара записывала на видео издевательство над девочкой, которую они держали у себя в течение ночи. Они заставляли ее одевать разные наряды и несколько раз насиловали, а на следующий день убили. Пара настолько прочувствовала свою безнаказанность, что оставила тело в подвале, устроив семейный ужин в этот же день.
Затем они расчленили Лесли, залили ее останки в бетон и утопили в озере Гибсон, Онтарио. Через несколько недель рыбаки натолкнулись на огромные блоки цемента и сообщили в полицию. В это же время Бернардо и Гомолка готовились к своей "сказочной" свадьбе. Останки Лесли были найдены как раз в тот день.
В апреле 1992 года они, угрожая убийством, похитили ученицу Кристен Френч. Когда девушка возвращалась домой из школы, к ней подошла Гомолка, делая вид, что потерялась и хочет узнать дорогу.
Пока Кристен отвлекали, к ней подкрался Бернардо и, угрожая ножом, затянул ее в машину. Супруги несколько дней издевались над подростком. Они снова снимали на видео, как заставляли девушку пить алкоголь, одеваться и насиловали ее.
У пары был запланирован пасхальный обед с родителями, поэтому они поспешили убить жертву. В ходе следствия они обвиняли друг друга в ее убийстве. Бернардо утверждал, что его жена избила девушку молотком и задушила петлей. Гомолко же заявила, что это ее муж задушил Кристен электрическим кабелем.
Пара выбросила тело жертвы в канаву. Ее останки нашли только через две недели после похищения. Выявленные следы ДНК Бернардо позволили доказать его причастность к еще нескольким изнасилованиям. Позже он сам признался, что причастен еще к 10 сексуальным нападениям, а также еще 6 попыткам изнасилования.Задержание и "соглашение с дьяволом"
Бернардо был задержан в 1993 году, а уже в 1995 году признан виновным в убийстве двух подростков. Суд назначил ему пожизненное заключение. Гомолка, изображавшая жертву мужа-садиста, пошла на сделку со следствием и получила всего 12 лет за непреднамеренное убийство. Хотя найденные позже видео доказывали, с каким энтузиазмом она занималась зверствами. Именно поэтому позже это событие будет называться "соглашение с дьяволом".
Следователи отмечали, что им даже не понадобилось собирать улики против убийцы, ведь он сделал это сам, записывая все на камеру. Однако кадры настолько жуткие и ужасающие, что были показаны только суду и присяжным.
В июне 2021 года Бернардо подал заявление на условно-досрочное освобождение. Аргументируя это тем, что он постоянно плачет и сожалеет о боли, причиненной людям. Однако судья отклонил его прошение уже через час нахождения в зале суда.
Его жена Карла Гомолко, еще в 2005 году вышла на свободу и переехала из Канады, сменив имя. Сейчас она воспитывает троих детей с новым мужем.
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