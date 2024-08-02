Убийца, хакеры и шпионы: почему Путин вернул таких заключенных и какими преступлениями они отличились

1 августа во время большого обмена между США и Россией были освобождены 18 политических узников РФ, а также один киллер, шпионы и хакеры России.

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Своих освобожденных граждан президент Владимир Путин даже встречал у трапа самолета с красной дорожкой. Тепло обнимался и приветствовал. Кто же они?

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Вернулся человек Путина и киллер

58-летний россиянин Вадим Красиков, один из тех, кого очень сильно хотел вернуть в РФ президент Владимир Путин. О Красикове он даже упоминал во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Когда речь зашла о судьбе американского журналиста Wall Street Эвана Гершковича, который был арестован в России, то Путин, не называя фамилии Красикова, заявил, что "в одной стране, союзнике США сидит человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Таким образом он намекал на возможный обмен.

Речь шла как раз о Красикове, который в столице Германии Берлине в парке убил бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. 23 августа 2019 года в берлинском парке Красиков подъехал к Хангошвили на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета.

Задержать Красикова помогли подростки, которые обратили внимание на него, когда он выбросил в реку велосипед и пистолет, потом снял парик и переодевался.

Путин также не раз упоминал о Хангошвили, называл его "кровавым убийцей", обвинял в подготовке терактов в московском метро.

Красикова называют бывшим сотрудником ФСБ, он служил в спецназе ФСБ "Вымпел". Также его называют бывшим телохранителем Путина, когда тот был заместителем мэра в Санкт-Петербурге.

Кроме этого Красикова подозревали и в других убийствах. Так его связывают с расстрелом в 2007 году главы общества предпринимателей и городского депутата Костомушки (город в Карелии) Юрия Козлова. Это убийство Красиков мог совершить вместе с еще двумя сотрудниками ФСБ.

В 2013 году Красиков был подозреваемым по делу об убийстве в Москве предпринимателя из Нальчика Альберта Назарова.

Кстати, Красиков был женат на украинке из Харькова. Сохранились свадебные фото украинки и Красикова, сделанные в 2010 году на Красной площади, а также на суде в Берлине родственник украинки дал показания, рассказав кто на самом деле этот убийца.

Родственник говорил о том, что жена видела у него удостоверение ФСО, также он привозил сувениры с символикой "Вымпела". Несколько лет назад он получил звание полковника. После задержания Красикова жена с детьми вылетела в Крым, где получила новое имя и российский паспорт. Там у нее позже проходили обыски.

Расследования о Красикове публиковали такие издания как The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Федеральная прокуратура Германии заявляла, что убийство чеченского командира было совершено по заказу "государственных служб в центральном правительстве РФ". Естественно российская сторона все отрицала.

В российской прессе Красикова уже открыто называют сотрудником спецслужб, утверждают, что он киллер-одиночка, который любит выслеживать жертву и получает удовольствие от убийства. Якобы обладает способностями маскироваться, может переодеться в кого угодно, знает иностранные языки.

Родился Красиков в Узбекистане, занимался борьбой и боксом, закончил военное училище, служил в Забайкалье, был спецназовцем в "Альфе", потом перешел в "Вымпел".

В доме шпионов нашли деньги и тайник

Также среди тех, кого объятиями встретил Путин в аэропорту, оказалась семья шпионов – Анна и Артем Дульцевы, они прибыли в Россию с двумя детьми.

Последние годы чета жила в Словении в пригороде Любляны, а до этого в Аргентине. Они называли себя Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньос. Соседям супруги говорили, что уехали из Аргентины из-за высокой преступности, а тут в Словении они себя чувствуют спокойно.

Пара вела спокойный образ жизни. Женщина открыла онлайн-галерею, а ее супруг IT-стартап, который занимался антивирусным обеспечением. Все это использовалось для прикрытия основной деятельности семьи шпионов.

Как пишет The Wall Street Journal, у пары двое детей – мальчик 9-летний Даниель и девочка 11-летняя София, которые ходят в Британскую международную школу. Мама похожа на серую мышку, всегда со всеми приветлива. С детьми родители разговаривали на испанском. И в целом семья производила впечатление очень милых людей.

Также известно, что в Аргентину они попали разными путями – мужчина приехал из Уругвая, а женщина – из Мексики. По поддельным документам они получили гражданство.

Их задержали 5 декабря 2022 года. В квартире нашли тайник с наличными деньгами на сотни тысяч евро (кстати, один из продавцов отмечал, что семья всегда рассчитывалась наличкой). А также компьютер с зашифрованным ПО, который не смогли взломать даже специалисты США.

Полиция сверила их отпечатки и выяснила, что это не Людвиг и Мария, а Артем и Анна Дульцевы. Он – родом из Башкорстана, офицер внешней разведки, она – высокопоставленный офицер из Нижнего Новгорода.

Во время поездок по Европе парочка передавала деньги и заказы из Москвы.

Когда родителей арестовали, детей передали в приемные семьи. Но никто из российских или аргентинских родственников ими не интересовался, а Дульцевы не давали показания.

Сын депутата и крупный хакер

Также специальным рейсом в Москву прибыл и 40-летний Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР, первого зампреда комитета по энергетике Валерия Селезнева, который был осужден в США на 27 и 14 лет за кибермошенничество.

В 2016 году Роман Селезнев был приговорен в США, его обвинили в кибермошенничестве и причинении ущерба на $170 млн. По данным следствия, он украл около 3 млн кредитных карт. Хакер ставил на компьютеры магазинов и ресторанов, специальную программу, которая и отсылала ему все нужные данные.

Также в Неваде он управлял сайтом, который торговал реквизитами чужих кредитных карт и личными данными. В Джорджии Селезневу вменяли взлом крупной компании и хищение данных банковских карт. После этого мошенники в 2008 году за 12 часов вынули из тысячи банкоматов в 280 городах мира $9,4 млн. Обвинение утверждало, что 2 млн из них достались Селезневу.

Защита Селезнева на суде рассказывала о тяжелом детстве сына депутат Госдумы. В 2 года их с мамой бросил отец тот самый будущий депутат. Они с мамой жили в коммуналке, женщина много пила и умерла, когда сыну было 17 лет.

Поскольку некому было наставить молодого человека на путь истинный, то он устроился на работу в небольшой магазин и занялся кибермошенничеством. В 2011 году он полетел в Марокко, чтобы встретиться с отцом после долгой разлуки, но там попал в теракт, был ранен.

После этого его бросила первая жена. В 2013 году Селезнев помолвился с Анной Отыско, именно с ней он был в 2013 году на Мальдивах, где его и арестовали прямо в аэропорту.

Теперь хакер вернулся в Россию.

Взламывал компьютеры и получал данные по ценным бумагам

Вместе с Селезневым в РФ вернулся еще один кибермошенник, 44-летний Владислав Клюшин. Его признали в 2023 году виновным в компьютерном взломе, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Он получил срок в 9 лет.

Клюшин руководил группой россиян, которые совершили два крупных преступления: инсайдерские биржевые операции на $93 млн. И изощренная кибератака, которая обошлась двум потерпевшим в $8 млн.

Вместе с Клюшиным по делу проходили еще несколько человек, один из них профессиональный хакер Иван Ермаков, бывший сотрудник ГРУ. В 2018 году его в США заочно обвинили в хакерских атаках и попытке повлиять на президентский выборы США в 2016 году.

Ермаков является другом Клюшина, они даже вместе путешествовали. Клюшин подарил ему квартиру и дал ссуду на $1,5 млн.

Свои преступления Клюшин с компанией совершал с 2018 по 2020 г. Они взламывали компьютеры крупных компаний, через которые акционерные компании регулярно передают закрытые финансовые отчеты в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Хакеры получали секретную информацию раньше других, а потом успешно играли на бирже. В частности, они торговали акциями компаний IBM и Tesla.Также компания Клюшина "М-13" вкладывала в акции средства трех посторонних особ, которых следствие не считает виновными. Клюшин забирал у них 50% прибыли.

Также компания Клюшина разрабатывала системы медиамониторинга для российских органов власти. Программа называется "Катюша" и ее используют в администрации президента Путина, министерствах и ведомствах.

Клюшин был задержан в Швейцарии, незадолго до этого американские судебные органы отправили туда документы на его задержание и экстрадицию в США. А через три недели после ареста Россия направила запрос на экстрадицию, мотивируя это тем, что у них тоже есть против него уголовное дело.

Вопрос только в том, действительно ли было дело или РФ просто очень хотела предотвратить выдачу россиянина американцам. К тому же и Клюшин заявил о том, что хочет, чтобы его депортировали по упрощенной процедуре именно в Россию, хотя там ему грозило 10 лет лишения свободы.

Закупал западную электронику для военных спецслужб РФ

50-летний Вадим Конощенок родился и вырос в Эстонии. Был предпринимателем и торговал автодеталями. В октябре 2022 года бизнесмена задержали на эстонско-российской границе. В его багаже обнаружили полупроводники и электронные компоненты, часть из которых были произведены в США. Также найдены патроны к снайперским винтовкам.

Через пару месяцев его снова задержали с большим количеством патронов к снайперским винтовкам. На складе бизнесмена обнаружили партию боеприпасов.

6 декабря 2022 года Конощенка арестовали по запросу США. Американская сторона назвала гражданина Эстонии агентом ФСБ, обвинила в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для российской стороны.

Вместе с ним арестовали еще несколько человек, россиян и одного обладателя карты ПМЖ в Америке. Их обвинили в связи с московскими компаниями, которые работают под руководством российских разведывательных служб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для военной промышленности РФ.

Эти компоненты могут быть использованы для производства ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений

В июле 2023 года Конощенка экстрадировали в США. Там ему грозил один из самых больших тюремных сроков – 30 лет. Также есть данные, что эстонский предприниматель на самом деле является полковником ФСБ.

Паша стал Пабло

42-летний Павел Рубцов, который представлялся испанским журналистом Пабло Гонсалесом, является агентом российского ГРУ. Он родился в Москве в 1982 году, его мать – дочь испанцев, отец – сотрудник агентства РБК Алексей Рубцов.

Сам же Павел Рубцов стал Пабло Гонсалесом после развода родителей. В 2014 году Пабло-Павел стал журналистом и освещал события в Украине. Также он ездил в Приднестровье, Карабах, Косово.

Однако перед вторжением РФ в Украину украинские власти потребовали Гонсалеса покинуть нашу страну. Он оказался в Польше и там был задержан. Стало известно, что он работал на российскую разведку. На его защиту даже встала Amnesty International.

Гонсалес в 2016 году познакомился с дочерью Бориса Немцова – Жанной. Вероятно, агент был внедрен в ее окружение. Он подружился с дочерью российского политика, часто бывал на мероприятиях фонда, а также приглашал сотрудников Фонда к себе.

Польские спецслужбы получили доступ к электронным средствам Гонсалиса. Выяснилось, что он готовил отчеты о деятельности самой Немцовой и ее друзей, сотрудников Фонда, студентов летней школы журналистики, в которой и сам принимал участие. Его больше всего интересовали студенты из Украины и США.

Также он скопировал письма Бориса Немцова с ноутбука Жанны. Теперь агент Пабло отправился на свою родину – Россию.

Бразильский профессор оказался шпионом РФ

Россиянин 45-летний Михаил Микушин был известен норвежским властям как бразилец Жозе Ассис Джамарриа. Он работал профессором в Арктическом университете.

Как пишет издание The Insider, Микушин родился в Екатеринбурге. Потом переехал в Москву и учился в Военно-дипломатической академии ГРУ. На 1-м факультете, которое и готовит офицеров-разведчиков для работы за рубежом под дипломатическим прикрытием и разведчиков-нелегалов.

После окончания академии сумел получить гражданство Бразилии, на основании того, что его мать якобы бразильянка.

Затем он уехал учиться в Канаду, в Университет Калгари, где занимался исследовательской работой. В том числе изучал гибридные угрозы, принимал участие в различных тренингах, которые проходили в Европе, в т.ч. в Вильнюсе.

Его задержали в октябре 2022 года в Норвегии, по мнению властей он угрожал безопасности не только Северного королевства, но и других стран. Россия тогда возмутилась и обвинила Норвегию в шпиономании. Однако уже в декабре 2023 году ГРУшник признал свое российское гражданство и настоящее имя. Теперь он тоже у себя на родине – в РФ.