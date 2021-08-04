На войне как на войне.

На продолжении всех лет после Майдана, когда началась открытая российско-украинская война, шла невидимая борьба спецслужб, структур, организаций, людей...

Мы, Украинцы, воюем за свое, за честь, за славу, за народ, за Украинское самостоятельное соборное государство. За свободу, справедливость, благосостояние. В конце-концов – за домашние очаги и алтари ...

Они – к@ц@пы – пытаются продолжить свою имперскую экспансию, поработить украинскую нацию, отнять у нас свободу, веру, историю, язык. Они – имперские выродки – видят в нас только рабов и х*хлов-манкуртов, которые либо отрекутся от своих святынь, либо будут уничтожены как нация.

Эта Война за независимость и государственность украинского народа продолжается уже сотни лет.

Одним из ее аспектов является борьба спецслужб путинской Эрэфии и ее обыдляченных сателлитов против наших украинских государствозащитных структур.

Далее текст на языке оригинала.

Після окупації українського Криму та частини Донецької і Луганської областей Москва практично безкровно взяла під тотальний контроль Білорусь.

Тепер вона максимально використовує білоруський фактор у протистоянні з Україною: тисячекілометрове "нависання" ворожих військових угрупувань над нашим північним кордоном, "вагнергейти", ліквідації, на суверенній українській території, білоруських журналістів та опозиціонерів тощо…

Вбивство, замасковане під суїцид, в Києві білоруського хлопця – це теж один із аспектів гібридної війни Росії проти України. Це – ще один крок до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та широкомасштабного вторгнення регулярних путінських військ на територію нашої Держави.

Готуймося, Брати і Сестри, до найгіршого, до великої тотальної війни за право бути Українцями…

В якій ми, обов’язково, будемо переможцями.

Слава Україні!

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