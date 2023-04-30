Убийство полицейского Ерохина в Чернигове: выживший после избиения коллега убитого дал показания в суде. Видео

Сотрудник Нацполиции Владимир Савон, который выписался из больницы после тяжелого избиения бандой подростков в Чернигове в 2021 году, дал показания в суде по делу о патрульных. Последние прибыли на место конфликта, но убедившись, что дальше словесной перепалки не зашло, уехали, после чего напарник Савона 30-летний Артур Ерохин был избит до смерти.

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Репортаж с места судебного заседания вели журналисты "Суспильного". На скамье подсудимых два сотрудника Патрульной полиции – Юрий Гаевой и Дмитрий Канцеляренко, им грозит до пяти лет тюрьмы за оставление людей в опасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Артур отмечал полицейским, что группа людей напала на нас, кричал, что десять на одного напали, типа бьют. Я там общался с другими участниками конфликта, на тот момент пытался забрать Артура, просто отвести в сторону и уйти оттуда. Неоднократно говорил, что он также сотрудник полиции. По нам было видно, что мы находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент кто-то из патрульных пшикнул в сторону Артура слезоточивым газом", – рассказал пострадавший.

Адвокаты подсудимых обратились к Савону с вопросом, почему он и его товарищ не написали заявление на месте инцидента о нападении на них десятерых человек. Тот ответил, что сейчас не может объяснить своей бездеятельности.

"Патрульные не проверяли документы участников конфликта, не предлагали написать заявление или развести по домам скандалистов. Хотя бы для того, чтобы убедиться в окончании "заварушки", – вспоминает пострадавший.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдова полицейского Ерохина Вероника поблагодарила всех за поддержку – моральную и финансовую, которую ей оказывали знакомые и совсем чужие люди. Она призналась, что ее поразило то, сколько украинцев были готовы поддержать ее и помочь пережить трагедию.

"Невозможно поверить в то, что произошло, но и невозможно поверить в то, что вокруг сколько хороших людей. Большое спасибо вам. Вы – нереальные. Ведь полгорода были готовы забрать наших детей. Все переживали, предлагали присмотреть за детьми ... Душа радовалась, что есть такие люди", – говорила девушка после резонансных похорон ее мужа.