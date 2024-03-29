Убийство по неосторожности: в деле о гибели помощника Залужного объявлено подозрение офицеру

Государственное бюро расследований завершило расследование по делу о гибели помощника экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Он погиб в результате подрыва одной из подаренных ему на день рождения офицером Аппарата помощников главнокомандующего боевых гранат

Коллеге погибшего, сделавшему смертельный подарок, объявлено о подозрении, в частности, в убийстве по неосторожности. Подробности раскрыли в ГБР.

Там отчитались о завершении детективами досудебного расследования в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВС Украины, подарившего боевые гранаты Частякову. Такой подарок подозреваемый сделал на день рождения коллеги.

"При этом он не предупредил коллегу о том, что гранаты настоящие, и не удостоверился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства", – отметили в ГБР.

Боевые гранаты вместе с другими подарками именинник вечером принес домой – и принялся рассматривать подаренное.

Когда очередь дошла до гранат, которые Частяков, очевидно, считал "сувенирными рюмками", одна из них взорвалась в его руках. Помощник Залужного погиб на месте. В комнате в тот момент находился несовершеннолетний сын офицера: он получил тяжелые ранения.

Изначально действия офицера, который сделал Частякову подарок, приведший к трагедии, квалифицировали по статье о незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Однако в ходе расследования квалификацию изменили.

"Фигурант.. подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. ). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", – отметили в ГБР.

После того, как с материалами досудебного расследования ознакомится защита подозреваемого и потерпевшие, дело направят в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Напомним, 6 ноября 2023 года в Киевской области погиб военнослужащий Геннадий Частяков. Он был помощником и близким другом Валерия Залужного.

Трагедия произошла в день рождения Частякова. Он вернулся домой с подарками, полученными в течение дня от коллег. Когда распаковывал их, раздался взрыв: сдетонировала одна из гранат, которую Частякову, как писали СМИ, подарил коллега, офицер Олег Тимченко, вместе с бутылкой виски.

В ГБР несчастный случай изначально считали наиболее вероятной версией гибели Частякова. Однако рассматривались еще три версии: убийство по заказу российских спецслужб, убийство на почве неприязненных отношений и покушение на умышленное убийство другого военнослужащего из высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.

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