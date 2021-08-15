Убийство, а не суицид? Полиция опубликовала заявление о гибели мэра Кривого Рога
Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Года Константина Павлова. Рассматривают версию убийства.
Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области. Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты.
"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома...По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.
Добавим, что эта статья УК касается убийства. Сейчас на дворе чиновника работают правоохранители, которые обследуют домовладение, устанавливают свидетелей происшествия. По данным полиции, на место также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL :
мэр Кривого Рога Константин Павлов умер в воскресенье, 15 августа. Тело мужчины нашли в собственном дворе, рядом было ружье.
СМИ сообщают, что это может быть самоубийство. Однопартийцы из "ОПЗЖ" такую версию отвергают.