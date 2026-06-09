Убийства в режиме реального времени: идентифицированы десять оккупантов, которые устроили дроновый террор в Херсонской области

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили личность десяти российских военнослужащих, которые прицельно атаковали FPV-дронами херсонцев. Для этого они регулярно уничтожали гражданских людей с временно оккупированного левобережья области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ и генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Для атак враг использовал как беспилотники-бомберы так и оптоволоконные FPV-дроны.

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Сообщается, что фигуранты умышленно отслеживали передвижения людей по улицам города и запускали по ним дроны с установленными кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.

"Через встроенные видеокамеры операторы видели своих жертв в режиме реального времени. Ни одной военной цели. Зато сознательные атаки по мирным местным, гражданским авто и жилым домам", – говорит генпрокурор.

В СБУ добавляют, что именно так российские военные атаковали гражданский транспорт и жилые кварталы Херсона, бомбили кареты скорой помощи в городской больнице, а также дважды били по спасателям ГСЧС, когда те ликвидировали последствия их обстрелов.

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"В результате российских атак пострадавшие получили множественные осколочные ранения, ожоги, контузии и другие травмы различной степени тяжести. Кроме этого, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении силовиков.

Как стало известно по результатам расследования, за этим стоял отряд дронаров 404 мотострелкового полка территориальной обороны в составе группировки ВС РФ "Днепр", куда входили:

Цолак Григорян (позывной "Борода");

(позывной "Борода"); Никита Губарь (позывной "Дровосек");

(позывной "Дровосек"); Николай Денисенко (позывной "Гами");

(позывной "Гами"); Владимир Климов (позывной "Клим");

(позывной "Клим"); Вячеслав Корненков (позывной "Скиф");

(позывной "Скиф"); Виктор Нижников (позывной "Фляга");

(позывной "Фляга"); Руслан Нугаев (позывной "Док");

(позывной "Док"); Владимир Орлов (позывной "Якут");

(позывной "Якут"); Иван Прусаченко (позывной "Прус");

(позывной "Прус"); Олег Пухляков (позывной "Пуля").

Следователи СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 438 УКУ "Военные преступления". В то же время, по словам Руслана Кравченко, всего с начала полномасштабного вторжения в Херсонской области в результате дроновых ударов погибли более 300 мирных жителей, в том числе трое детей. Еще почти 3 тысячи гражданских получили ранения, среди которых 47 детей.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и задержали двух человек в разных регионах Украины, которых подозревают в причастности к репрессивному аппарату оккупационной власти во время временной оккупации части юга страны. Они выполняли функции в российской полиции и в местах несвободы, где удерживали украинских граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР установили личность российского военнослужащего, который цинично убил гражданского во время временной оккупации Бучи в 2022 году. Убийцей оказался старший сержант ВДВ РФ Михаил Брыль из Псковской области.

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