'Убежал с несколькими годовыми бюджетами': Карась объявил в сети 'пилотное сафари' на Олейника

Военный и лидер организации C14 (сейчас – "Основа будущего") Евгений Карась в своем Youtube-канале объявил о розыске бывшего главы Днепропетровского облсовета и бывшего нардепа Святослава Олейника.

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"Святослав Олейник скрылся, прихватив несколько годовых бюджетов средней украинской области со словами "будущего в Украине не вижу", – говорит о коррупционере военный.

По его убеждению, для выполнения такой щекотливой задачи у государства есть определенные ограничения, а среди граждан найдутся желающие вернуть в Украину коррупционера и его состояние.

"Здесь уже несколько козаков написало мне, готовые скоординировать пилотное сафари", – объявил Карась.

Олейник и подобные коррумпированные политики могут за украденные средства экипировать по подразделению Вооруженных сил в размере бригады, считает Карась.

"Я думаю, если подытожить ущерб от сотни беглых топов, то можно укомплектовать несколько армейских корпусов. Государству нужно задуматься над этим. Не только российское имущество нужно арестовывать за границей", – заявил он.

Напомним, недавно сообщалось, что Святослав Олейник с начала полномасштабного российского вторжения скрывается в Словакии, где уже строит двухэтажный дом.