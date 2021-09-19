У 'титушек', которые пытались сорвать Kulish Fest, было при себе оружие, – волонтер

У "титушек", которым днепряне не дали сорвать Kulish Fest, было при себе оружие – пистолеты, кастеты и ножи. Об этом сообщил организатор фестиваля, известный волонтер, музыкант, лидер группы "Широкий лан" Святослав Бойко. Об этом сообщает 5 канал.

На видео, которое обнародовал YouTube-канал "Пороховница", также видно, как один из парней, копаясь в сумке, "засветил" пистолет.

Активисты даже задержали одного из самых агрессивных "титушек" из Запорожья, у которого был при себе нож. Он назвал себя Андреем Махно, 1999 года рождения. Молодого человека передали полиции, которая отпустила его через 3 часа, составив протокол о хулиганстве.

Видео дня

Очевидцам также удалось зафиксировать автомобили организаторов "титушек", которые подстрекали молодых людей быть более активными. Поскольку в парке собралось много ветеранов войны на Донбассе, "титушки" не решились на массовую провокацию и ограничились несколькими агрессивными выпадами.

"Это был наш традиционный Kulish Fest, семейный праздник. Собралось много днепрян. Это было в парке "Зеленый гай". Я варил кашу, было также несколько казацких паланок, которые также варили кулеш. Такими мероприятиями мы стараемся объединить патриотов, показать, что нас много", – рассказал Святослав Бойко.

По его словам, неизвестные молодые люди сначала наблюдали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно ругались.

"У них было оружие. Были зафиксированы у них и пистолеты, и кастеты. Эти все "молодые люди", которые стояли такой организованной кучкой, когда их спрашивали, кто они и откуда, многие из них говорили, что они из Запорожья. Некоторые говорили, что они из Кривого Рога ", – говорит Бойко.

"Мне лично известно, что они спрашивали дорогу, идя к "Зеленому гаю". Они не знали, где центральный вход. Очередная попытка испортить праздник, испортить общение провалилась. Они никак повлияли на посол кулеша. Традиционно, Петр Алексеевич мой кулеш солил. И буквально за 15 минут весь котел, 70 литров счастья, разошелся", – рассказал волонтер.

Видео из парка опубликовала молодежная активистка Динара Габибуллаева.

На нем видно, что один из провокаторов нетрезв. Перед провокацией в парке молодых также видели возле офиса "ЕС".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 сентября в Днепре неизвестные молодчики устроили провокацию на волонтерском мероприятии "Кулиш-фест". Более сотни "титушек"прибыли в парк "Зеленый гай", где собрались около 1 тыс. человек – среди них активисты, волонтеры и ветераны АТО, туда же приехал и пятый президент, лидер партии " Европейская Солидарность "Петр Порошенко. На мероприятии немало семей с детьми.

"Титушки" нецензурно выражались в адрес "евросолидарности" и Порошенко, кричали, что "им не место в Днепропетровске". Возмущенные днепряне не позволили молодым людям испортить праздник.