'У тебя же нога есть, я ее визуально вижу': в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

В Харькове областная комиссия МСЭК отказала бойцу, у которого после ранения потеряла свою функциональность нога, в присвоении 2-й группы инвалидности. Боец перенес 15 операций, у него практически нет мышц на ноге. Однако члены комиссии даже не заглянули в выводы врачей, которые лечили и обследовали военного.

А глава комиссии Лариса Буничева и вовсе заявила: "У тебя же нога есть, я визуально ее вижу, а значит, только 3-я группа".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В первые часы защищал Харьков

Харьковчанин Дмитрий Олейник до начала полномасштабной войны почти год занимался территориальной обороной в родном городе. Учил тактической медицине, обращению с оружием.

А в первый же день вторжения, утром 24 февраля прошлого года, вместе с побратимами выдвинулся на северную Салтовку, там на перекрестке как раз уже шли бои с россиянами. С 24 по 27 февраля Дмитрий участвовал в боях.

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Он вспоминает, что 27-го произошел прорыв россиян. Они тогда даже еще не знали, что против них воевала элитная Псковская дивизия и российское ГРУ.

Когда Дмитрий с товарищами узнали, в каком направлении движутся оккупанты, они выдвинулись к ним на встречу, оказались в школе №134. Там были и другие украинские военные. Практически с 8 часов утра до вечера шел бой.

"Когда школа уже горела, несколько уцелевших псковских десантников выбрались на школьную крышу и начали забрасывать гранатами. Меня ранило разлетевшимися осколками", – вспоминает Дмитрий.

Так он оказался в больнице с серьезным ранением ноги.

После семи месяцев лечения "списаться" отказался

Полтора месяца Дмитрий лежал, а врачи каждый день решали, что делать с его ногой – отрезать или оставить. Благодаря врачам из Института Шалимова все-таки ногу удалось сохранить. Но предстояли операции и лечение еще долгих семь месяцев.

"По сути, от ноги осталась такая палочка. Кость есть, ахиллово сухожилие есть, сохранилось примерно 10% мышц выше колена. Но они постепенно атрофируются. Врачи говорят, что они уменьшатся до того места, куда еще доходит кровь. А у меня перекрыта одна артерия из трех и глубокая вена. Фактически от стопы до колена нога не работает и усыхает", – описывает ситуацию Дмитрий.

Он постоянно испытывает сильные боли, врачи даже прописали морфин. Но препарат сильно влияет на другие органы, поэтому от него пришлось отказаться. Ходить приходится в основном с костылем, поскольку из-за отсутствия постоянной фиксации и амортизации нога подворачивается.

После семи месяцев лечения Дмитрий получил направление на ВВК. Там специалисты посмотрели и предложили Дмитрия "списать". Но он отказался, поскольку посоветовался со своим командованием, там ему предложили поработать с беспилотниками.

Даже не заглянули в медицинские документы

Часть времени Дмитрий проводил в штабе, участвовал в нескольких выездах. Но ранение давало о себе знать, наступил регресс. Ему пришлось снова ехать в Киев в больницу, где провели еще две операции. Всего же Дмитрий перенес 15 операционных вмешательств.

После бойца вновь отправили на ВВК, и уже там от "списания" отказываться он не стал. Потому что понимал, что нужно заниматься здоровьем, чтобы сохранить ногу.

Дмитрий подал пакет медицинских документов с выводами специалистов в Харьковскую областную МСЭК №3. Год назад он уже получил 3-ю группу инвалидности на один год. Теперь нужно было, чтобы специалисты комиссии внимательно просмотрели все справки и дали 2-ю группу.

Но все оказалось не так.

"Я пришел с надеждой, что они подойдут к вопросу профессионально. Но они даже не заглянули в мои медицинские документы, не обратили внимания на выводы мединститутов Киева о потере функции ноги. Я ношу компрессионный чулок на раненой ноге, который помогает кровообмену. Спросил у них, надо ли его снять, чтобы они могли осмотреть ногу. На что глава МСЭК Лариса Буничева сказала, что нет, не надо. Они визуально посмотрели, и Буничева сказала: "У тебя же есть нога, визуально я ее вижу, проблем нет. Поэтому 3-я группа", – говорит Олейник.

Члены комиссии не обратили внимание и на то, что военный ссылался на статью 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине". В ней говорится о том, что если человек получил ранение во время непосредственного участия в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, которое привело к необратимой утрате (в том числе и ампутации) верхних или нижних конечностей, что привело к инвалидности, то таким людям дается группа инвалидности пожизненно и не выше 1-й группы.

Отношение к бойцам меняется?

О том, что в Украине систему МСЭК нужно срочно реформировать, говорится уже давно. Однако, пока изменения в этой сфере произойдут, такие действия специалистов могут привести к необратимым процессам.

Дмитрий рассказывает, что как-то ему пришлось ехать в Ивано-Франковскую область к своему побратиму: "Он старше меня, но из-за проблем с этими комиссиями он уже готов был брать гранату и идти себя взрывать. Нужно было с ним поговорить, чтобы он не начудил".

В то же время другие его побратимы, которые получили похожие ранения, в других областях получили группы инвалидности, как и положено по закону.

"Я мог пройти МСЭК в Николаеве или в Киеве. Но я из принципа хотел сделать это в родном Харькове, который я защищал. Я никогда не кривлю душой. И мне кажется, что моя ситуация сложилась из-за людей, которые сидят в этой комиссии. И из-за отношения к военным. В 2022 году отношение к тем, кто защищал Украину от оккупантов, было другим, люди были благодарны, поддерживали. А сейчас все меняется, ситуация как во второй половине АТО", – с горечью говорит Дмитрий.

Сейчас на ситуацию с военным Дмитрием Олейником обратили внимание в парламенте.

А после того как военный опубликовал пост об этой истории в Facebook, отреагировали в МЗ. Там пообещали что со следующей недели проведут проверку Харьковской МСЭК. И подчеркнули, что каждый, кто пытается унизить Героев, будет наказан. А каждый военный, который получил ранение, должен быть уверен в поддержке государства.

Но саму ситуацию в стране с МСЭК нужно решать кардинально и быстро. Потому что раненых военных у нас с каждым днем становится все больше. И им нужна реальная помощь, а не хождение по чиновничьим коридорам.