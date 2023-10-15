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"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

Марина Петик
Расследования
5 минут
798
'У тебя же нога есть, я ее визуально вижу': в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

В Харькове областная комиссия МСЭК отказала бойцу, у которого после ранения потеряла свою функциональность нога, в присвоении 2-й группы инвалидности. Боец перенес 15 операций, у него практически нет мышц на ноге. Однако члены комиссии даже не заглянули в выводы врачей, которые лечили и обследовали военного.

А глава комиссии Лариса Буничева и вовсе заявила: "У тебя же нога есть, я визуально ее вижу, а значит, только 3-я группа".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В первые часы защищал Харьков

Харьковчанин Дмитрий Олейник до начала полномасштабной войны почти год занимался территориальной обороной в родном городе. Учил тактической медицине, обращению с оружием.

А в первый же день вторжения, утром 24 февраля прошлого года, вместе с побратимами выдвинулся на северную Салтовку, там на перекрестке как раз уже шли бои с россиянами. С 24 по 27 февраля Дмитрий участвовал в боях.

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"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

Он вспоминает, что 27-го произошел прорыв россиян. Они тогда даже еще не знали, что против них воевала элитная Псковская дивизия и российское ГРУ.

Когда Дмитрий с товарищами узнали, в каком направлении движутся оккупанты, они выдвинулись к ним на встречу, оказались в школе №134. Там были и другие украинские военные. Практически с 8 часов утра до вечера шел бой.

"Когда школа уже горела, несколько уцелевших псковских десантников выбрались на школьную крышу и начали забрасывать гранатами. Меня ранило разлетевшимися осколками", – вспоминает Дмитрий.

"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

Так он оказался в больнице с серьезным ранением ноги.

После семи месяцев лечения "списаться" отказался

Полтора месяца Дмитрий лежал, а врачи каждый день решали, что делать с его ногой – отрезать или оставить. Благодаря врачам из Института Шалимова все-таки ногу удалось сохранить. Но предстояли операции и лечение еще долгих семь месяцев.

"По сути, от ноги осталась такая палочка. Кость есть, ахиллово сухожилие есть, сохранилось примерно 10% мышц выше колена. Но они постепенно атрофируются. Врачи говорят, что они уменьшатся до того места, куда еще доходит кровь. А у меня перекрыта одна артерия из трех и глубокая вена. Фактически от стопы до колена нога не работает и усыхает", – описывает ситуацию Дмитрий.

"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

Он постоянно испытывает сильные боли, врачи даже прописали морфин. Но препарат сильно влияет на другие органы, поэтому от него пришлось отказаться. Ходить приходится в основном с костылем, поскольку из-за отсутствия постоянной фиксации и амортизации нога подворачивается.

После семи месяцев лечения Дмитрий получил направление на ВВК. Там специалисты посмотрели и предложили Дмитрия "списать". Но он отказался, поскольку посоветовался со своим командованием, там ему предложили поработать с беспилотниками.

Даже не заглянули в медицинские документы

Часть времени Дмитрий проводил в штабе, участвовал в нескольких выездах. Но ранение давало о себе знать, наступил регресс. Ему пришлось снова ехать в Киев в больницу, где провели еще две операции. Всего же Дмитрий перенес 15 операционных вмешательств.

После бойца вновь отправили на ВВК, и уже там от "списания" отказываться он не стал. Потому что понимал, что нужно заниматься здоровьем, чтобы сохранить ногу.

"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

Дмитрий подал пакет медицинских документов с выводами специалистов в Харьковскую областную МСЭК №3. Год назад он уже получил 3-ю группу инвалидности на один год. Теперь нужно было, чтобы специалисты комиссии внимательно просмотрели все справки и дали 2-ю группу.

Но все оказалось не так.

"Я пришел с надеждой, что они подойдут к вопросу профессионально. Но они даже не заглянули в мои медицинские документы, не обратили внимания на выводы мединститутов Киева о потере функции ноги. Я ношу компрессионный чулок на раненой ноге, который помогает кровообмену. Спросил у них, надо ли его снять, чтобы они могли осмотреть ногу. На что глава МСЭК Лариса Буничева сказала, что нет, не надо. Они визуально посмотрели, и Буничева сказала: "У тебя же есть нога, визуально я ее вижу, проблем нет. Поэтому 3-я группа", – говорит Олейник.

Члены комиссии не обратили внимание и на то, что военный ссылался на статью 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине". В ней говорится о том, что если человек получил ранение во время непосредственного участия в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, которое привело к необратимой утрате (в том числе и ампутации) верхних или нижних конечностей, что привело к инвалидности, то таким людям дается группа инвалидности пожизненно и не выше 1-й группы.

"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

Отношение к бойцам меняется?

О том, что в Украине систему МСЭК нужно срочно реформировать, говорится уже давно. Однако, пока изменения в этой сфере произойдут, такие действия специалистов могут привести к необратимым процессам.

Дмитрий рассказывает, что как-то ему пришлось ехать в Ивано-Франковскую область к своему побратиму: "Он старше меня, но из-за проблем с этими комиссиями он уже готов был брать гранату и идти себя взрывать. Нужно было с ним поговорить, чтобы он не начудил".

В то же время другие его побратимы, которые получили похожие ранения, в других областях получили группы инвалидности, как и положено по закону.

"У тебя же нога есть, я ее визуально вижу": в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Подробности скандала

"Я мог пройти МСЭК в Николаеве или в Киеве. Но я из принципа хотел сделать это в родном Харькове, который я защищал. Я никогда не кривлю душой. И мне кажется, что моя ситуация сложилась из-за людей, которые сидят в этой комиссии. И из-за отношения к военным. В 2022 году отношение к тем, кто защищал Украину от оккупантов, было другим, люди были благодарны, поддерживали. А сейчас все меняется, ситуация как во второй половине АТО", – с горечью говорит Дмитрий.

Сейчас на ситуацию с военным Дмитрием Олейником обратили внимание в парламенте.

А после того как военный опубликовал пост об этой истории в Facebook, отреагировали в МЗ. Там пообещали что со следующей недели проведут проверку Харьковской МСЭК. И подчеркнули, что каждый, кто пытается унизить Героев, будет наказан. А каждый военный, который получил ранение, должен быть уверен в поддержке государства.

Но саму ситуацию в стране с МСЭК нужно решать кардинально и быстро. Потому что раненых военных у нас с каждым днем становится все больше. И им нужна реальная помощь, а не хождение по чиновничьим коридорам.