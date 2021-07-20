У семьи волынского таможенника, подозреваемого в контрабанде, обнаружили имущества на $600 тысяч. Фото и видео

Семья начальника отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного, несмотря на отсутствие в декларациях крупных доходов, владеет имуществом на 600 тысяч долларов. Ранее чиновника задержали и нашли в его автомобиле более 700 тысяч долларов наличными.

Как сообщает центр журналистских расследований "Сила правды", жена Бурдейного Ирина приобрела дорого Lexus и вложила деньги в строительство коттеджа в Черновцах. Также она с 2006 года владеет квартирой площадью 67,2 кв. м в поселке Кельменцы Черновицкой области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Расследователи пишут, что уже не первый год семья декларирует дом площадью 225 кв. м в Черновцах. До 2016 года его стоимость оценивалась в 95 тысяч долларов. Сейчас дом выставлен на продажу.

Стоимость автомобиля Lexus NX 300 в декларации не указано, однако известно, что семья купила его новым из салона, на сайте которого указано, что цена стартует от 52 тысяч долларов.

Также Ирина Бурдейная является совладелицей родительского дома площадью 133 кв. м в селе Росошаны.

Журналисты проанализировали социальные сети женщины и выяснили, что вместе с детьми она проживает во Львове. Старшая дочь Дарья публиковала множество фото из двора жилого комплекса "Добра оселя", где у матери чиновника есть квартира.

Также отмечается, что Дарья учится в частной школе "Эколенд", стоимость обучения в котором составляет от 8,5 до 11,5 тысяч гривен в месяц.

В собственности матери чиновника Галины Бурдейной, кроме квартиры во Львове, – дом в закрытом коттеджном городке "Панская гора" и земельный участок 9,14 соток, право собственности на которые было оформлено в октябре 2018 года. Его стоимость журналисты оценивают в 250-300 тысяч долларов.

Кроме того, она в 2017 году приобрела квартиру во Львове площадью 91,5 кв. м (примерная стоимость 75 тысяч долларов) и гараж площадью 43,3 кв. м (от 15 до 25 тысяч долларов).

Еще в собственности Галины Бурдейной три земельных участка площадью 0,87, 0,24 и 1,16 гектар на территории Грушовецкого сельсовета в Черновицкой области.

В селе Грушовцы у женщины есть дом на 39 квадратов, а также она владеет автомобилем Audi Q7 2011 года выпуска, купленном в 2015-м (оценочная стоимость 40 тысяч долларов).

У отца чиновника Владимира Бурдейного также есть недвижимость во Львове. В 2021 году он оформил на себя два паркоместа в новостроях жилого комплекса "Америка" – 13,4 и 15,5 кв. м (оценочная стоимость 13 тысяч долларов за одно).

Кроме того, в его собственности два земельных участка 1,21 и 0,111 гектар в селе Коновка (первый он получил в наследство), два жилых дома общей площадью 142,6 кв. м в Кельменцах.

В 2014 году мужчина зарегистрировал Toyota Camry 2007 года выпуска (на момент покупки оценочная стоимость 11 тысяч долларов), а в 2019-м – Hyundai Santa Fe 2006 года выпуска (оценочная стоимость около 7 тысяч долларов). Также он стал владельцем Audi Q8 2020 года выпуска, которая стоит минимум 70 тысяч долларов.

Журналисты отмечают, что в декларациях чиновника минимальная зарплата за год составляла 42 тысячи гривен, а максимальная – 300 тысяч. Данные указаны за период с 2015 по 2021 годы.

Супруга же Бурдейного на протяжение трех лет была в декрете.

Михаил Бурдейный начинал свою карьеру с должности главного государственного инспектора таможенного поста "Устилуг" в 2015 году. А с марта 2020-го он является начальником отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Ягодин".

В апреле 2021-го чиновник оказался среди ста сотрудников таможни, отстраненных в связи с подозрением в контрабанде. Однако срок отстранения прошел и он вернулся на работу.

Также он известен и скандалами. По информации журналиста Евгения Плинского, Бурдейный претендовал на должность начальника Волынской и Черновицкой таможни. Начиная с 2016 года он был "смотрящим" над первой и курировал коррупционные схемы на посту "Ягодын". В 2020 году он даже временно руководил этим постом.

"Бурдейный курирует как экспорт сигарет и янтаря, так и серо-черный импорт. Пересорт, перевороты, полные фуры как пустые – все по согласованию с ним", – подчеркнул Плинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня стало известно о задержании Бурдейного. В его машине обнаружили более 700 тысяч долларов. Чиновника подозревают в незаконном перемещении грузов через границу.