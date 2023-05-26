У отца нового заместителя Малюка есть российский паспорт: в СБУ официально прокомментировали

У отца новоназначенного заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка Анатолия есть российский паспорт. Его мужчина, который проживал в Луганске, получил в 2015 году в городе Тула. Паспорт страны-агрессора есть и у брата Наумюка.

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Об этом стало известно из расследования проекта "Радио Свобода" "Схемы". Отсутствие данных Анатолия Наумюка в списке недействительных паспортов на сайте МВД России свидетельствует о том, что его документ не был аннулирован.

Кроме паспорта у Анатолия Наумюка есть индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в РФ, привязанный к паспорту гражданина этой страны.

"Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ также подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных", – сказано в сообщении.

Отметим, что Сергей Наумюк ранее признавал, что у его родственников есть российские паспорта. Он утверждал, что его отец и брат получили эти документы "по бытовым причинам", а затем, переехав в США, подали документы в консульство России, чтобы выйти из гражданства РФ.

После назначения Наумюка замглавы СБУ в спецслужбе отметили, что перед этим он прошел все необходимые проверки. В частности, тщательно изучалась информация о его семье.

В СБУ подчеркнули, что близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, а о наличии у них паспортов РФ заместитель Василия Малюка сообщал ранее.

"Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", – сказано в комментарии.

В СБУ добавили, что отец и брат Сергея Наумюка сейчас постоянно проживают в США, где ожидают отмены гражданства РФ. Они выступают против действий страны-агрессора, которая начала полномасштабную войну против Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 25 мая подписал несколько указов относительно Службы безопасности Украины. Указом №298/2023 Сергей Наумюк был назначен заместителем главы СБУ.

Известно, что ранее Наумюк был руководителем подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, а этой зимой претендовал на должность главы НАБУ во время конкурса. Также он уже работал и в структурах СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на такой шаг украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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