У одиозного судьи Емельянова проходят обыски: подробности

Правоохранители проводят обыски у скандального судьи Артура Емельянова. В частности, известно о следственных действия по более 10 адресам, в том числе и дома у судьи.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Ранее Емельянова неоднократно обвиняли в заказных судебных решениях, сокрытии доходов и ведении бизнеса на оккупированных территориях.

Экс-судья Высшего хозяйственного суда Украины проходит подозреваемым в ряде уголовных дел, в частности по коррупции, отмыванию денег и давлению на судей.

СМИ даже окрестили Емельянова символом судейской коррупции времен Януковича.

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Как отмечал экс-руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко, Емельянов и его руководитель, бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков "фактически подчинили себе систему принятия судебных решений".

В январе 2022 года начались слушания по делу Емельянова, обвиняемого в давлении на коллег. В материалах следствия говорится о нескольких эпизодах в 2009-2013 годах, когда судья работал в Хозяйственном суде Донецкой области, Хозяйственном суде Киева, Киевском апелляционном хозяйственном суде, Высшем хозяйственном суде Украины.

Емельянову инкриминировали незаконное вмешательство в судебную систему, в работу автоматизированных систем и вынесение заведомо неправомерных судебных решений. Максимальная санкция этих статей – 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года Высший совет правосудия отстранил Емельянова от работы в Высшем хозяйственном суде.

По данным расследования "Схем", бывшая жена Емельянова владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира, а сам развод пары называли фиктивным.

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