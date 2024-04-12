'У него был планшет с интересными заметками': в Харькове задержали мужчину, который ждал Россию. Фото

В Харькове, находящемся под постоянными российскими обстрелами, задержали мужчину, в планшете которого обнаружили переписку с абнентами в РФ и фото попаданий по критической инфраструктуре. Он привлек внимание странным поведением и тем, что всячески избегал встречи с полицейскими.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он также обнародовал фото задержанного и содержимого его планшета.

"Более двух лет полномасштабной войны, уничтожены судьбы многих тысяч людей, уничтожены целые города нашего государства, а такие вот индивидуумы все еще есть среди нас…" – написал чиновник в Facebook.

По словам Белошицкого, "ждуна" России обнаружили на днях, поскольку он отличался необычным поведением.

"Чрезмерно внимательный к окружающим, особенно к людям в форме, а встречи с полицейскими пытался избежать всеми фибрами души. Не получилось", – рассказал он.

У мужчины был с собой планшет "с интересными заметками", фотографиями критической инфраструктуры и с местами попаданий по этим объектам, а также перепиской с российскими абонентами.

"Далее будут следственные действия и работа Службы безопасности Украины", – отметил Белошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков, которые помогали РФ подключить Запорожскую АЭС к "Росатому". Фигурантами оказались бывшие чиновники проектных институтов, которые за деньги согласились работать на врага.

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