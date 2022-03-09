"На ваших руках кровь женщин и детей!" Украинцы придумали, как донести россиянам правду о войне

Россия ведет полномасштабную войну на территории Украины. При этом руководство РФ скрывает правду и внушает своему электорату, что тут всего лишь "военная спецоперация" по освобождению страны от "нацистов" и "бандеровцев". Также власть скрывает гибель своих оккупантов.

Украинцы решили сами рассказать россиянам, что на самом деле происходит в нашей стране. Они массово заваливают отзывами сайты российских ресторанов и кафе, где пишут о погибших оккупантах и о том, как убивают мирных украинцев. Наши граждане призывают россиян прекратить войну.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Нас не надо ни от кого защищать!

Отзывы на сайтах московских и питерских ресторанов буквально кишат сообщениями о войне в Украине.

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Так, в отзывах о ресторане "ПушкинЪ" в Москве на одном из популярных сайтов о путешествиях появилось сообщение: "Россия вторглась в Украину и народ Украины сопротивляется. Российские силы убили и ранили мирных жителей".

Сайту даже пришлось на время закрыть раздел отзывов этого ресторана, поскольку "он привлек к себе повышенное внимание в связи с последними событиями и получил большое количество отзывов не из личного опыта". Какие именно "последние события" – не уточняется.

Также на одной из российских платформ, где люди делятся своими впечатлениями о посещении сети ресторанов KFC, появилось сообщение, что на войне в Украине погибло много российских солдат. "Требуйте от Путина реальные данные о потерях в войне России в Украине! Солдатам ничего не говорят. Они узнают, что попали на войну, только когда их начинают убивать", – говорится в сообщении.

"На ваших руках кровь женщин и детей. Нас не надо ни от кого защищать, у нас было все хорошо, пока вы не начали войну! Все равно мы победим! Слава Украине!" – это сообщение появилось в отзывах о ресторане "Москва" в Киеве.

Там говорится о том, что заведение российского холдинга стало первым в украинской столице, к его созданию причастен Юрий Орлов, человек-бренд.

Пишут украинцы и на сайтах музеев, требуют от Путина прекратить войну, также много сообщений на Google Maps.

Конечно, инициативу украинцев раскусили российские власти. Даже мэр Москвы Сергей Собянин у себя на сайте опубликовал гневный пост о том, что сайты ресторанов, гостиниц, магазинов, предприятий заваливают "угрозами, фейками и жалобами".

"Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. Со взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. И все это происходит на фоне экономических санкций", – пожаловался Собянин.

Он тут же вспомнил об "уличных беспорядках" в Казахстане и пригрозил, что все это будет жестко пресекаться в РФ.

Однако украинцы не прекращают свою деятельность. Сейчас в чатах появляются призывы смотреть видео с пленными российским солдатами. Там они называют свои фамилии и имена, а также адреса проживания.

Нужно на карте российских городов искать близлежащие заведения, кафе, магазины и т.д. и публиковать в отзывах фото пленных. Кто-то да передаст российской маме, где находится ее сын.