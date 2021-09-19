Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин заявил о пропаже у него криптовалюты. По словам нардепа, в апреле этого года у него украли автомобиль, в котором находилась и флешка – так называемый "холодный кошелек" с биткоинами.

В декларации политика за 2020 год упомянуты 42 единицы криптовалюты на сумму 22 528 000 грн, которыми владела его жена Мария Салтыкова. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверили документ и сообщили, что Гурин не предоставил никакие бумаги, подтверждающие достоверность наличия биткоинов.

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Как передает "Слово и дело", народный избранник предоставил НАПК устные объяснения пропажи криптовалюты, а также подкрепил свои слова документом из Единого реестра досудебных расследований.

Сообщается, что делом о краже авто нардепа занимается Днепровское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Таким образом, из активов у Гурина на данный момент осталось только 47 тыс. грн на банковском счете. У его жены при этом есть 56 тыс. долларов наличными и 11 тыс. гривен в банке.

Добавим, что НАПК проверяет декларации нардепов и других чиновников на наличие там недостоверной или неподтвержденной информации. За непредоставление необходимых данных их могут привлечь к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАПК потребовало привлечь к ответственности главу Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексея Кучера за то, что он не смог подтвердить свое владение биткоинами на 13 млн грн.