Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины при содействии Министерство обороны Украины вручили подозрения в причастности к хищению почти 1,5 млрд грн на минометных выстрелах.

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"Министерство обороны продолжает бескомпромиссную борьбу с теми, кто разворовывает деньги на закупках оружия. У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских окупантов, но и внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться", – подчеркнул заместитель Министра обороны и мой непосредственный руководитель Дмитрий Клименков.

В октябре 2022 года фигуранты заключили с Минобороны контракт на поставку 100 тыс. минометных выстрелов иностранному производству. Никакая поставка не состоялась, несмотря на обязательства начать ее в декабре 2022 года. Контракт предоплачен Министерством обороны на 97%. Пятерым фигурантам производства доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

Среди подозреваемых – экс-чиновник Минобороны, задержанный при попытке побега из Украины на пункте пересечения границы. Кроме того, среди подозреваемых – нынешний руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании Львовский арсенал, а также их сообщник – представитель иностранной коммерческой структуры. Вопрос о мерах предосторожности для них сейчас решается.

Если вам показалось это тривиальной новостью, то я хочу сказать вам следующее. Документы по этому делу передавались неоднократно всем правоохранительным органам еще при каденции Резникова. Никакого движения мы не наблюдали. Это действительно революционные изменения, которые сейчас становятся возможны.

Именно такие задержания дают надежду на то, что мы наконец-то переломим позвоночник коррупционной гидре. Надеюсь, что МО и дальше будет работать по принципу нулевой толерантности к коррупции.