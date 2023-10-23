У Коломойского в СИЗО началось обострение болезней, – Лисак

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского сообщают, что у их подзащитного началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начал ухудшаться зрение.

Об этом рассказал адвокат Александр Лысак, пишет ТСН.

Он отметил, что сторона защиты неоднократно предоставляла суду, следствию, прокурорам документы, подтверждающие наличие у клиента заболеваний и необходимость его постоянного лечения и медицинского наблюдения врачей.

Уже сейчас у Игоря Валерьевича началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начал ухудшаться зрение. однако наши просьбы фактически игнорируются", – говорит адвокат.

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Лисак также заявил, что адвокаты просили перевести Коломойского в Военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре Джей Эм Си, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями во многом было отказано или оставлено соответствующие ходатайства без ответы.

"Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?", — добавил адвокат.

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского на уменьшение залога в 3,9 миллиарда гривен. Ранее, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Однако в середине сентября бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.