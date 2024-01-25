Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер, недавно посетивший Чечню и оккупированную Херсонщину, подвергся жесткой критике в США. Его упрекнули в работе на пропаганду Москвы, а также напомнили об уголовном прошлом – в 2011 году его осудили за незаконный контакт с несовершеннолетним.

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В частности, ведущий Renew Democracy Initiative Эван Маварире отметил, что в США были очень удивлены неожиданной поездкой Риттера в Чечню, где он встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым. "Какого черта, чувак?", – обратился к Риттеру ведущий.

Он наголову разнес дружбу Риттера с Кадыровым – марионеткой президента РФ Владимира Путина.

"И нет, Скотт там не с Крисом Кринглом из рождественского выпуска 70-х годов "Санта Клаус идет в город". Это Рамзан Кадыров, жестокий военный царек, правящий Чечней, как щенок в руках Владимира Путина", – сказал Эван Маварире.

Он также прокомментировал видео выступления Риттера перед тысячами кадыровцев, когда экс-разведчик США на ломаном русском рассказывал о "чеченских героях Мариуполя".

"Подождите, он серьезно сказал, что чеченцы – герои Мариуполя? Где Россия и чеченцы практически полностью обезлюдили полумиллионный город? Где россияне бомбили театр, полный гражданских, перед которым было написано "ДЕТИ" большими буквами?" – сказал Маварире.

Кроме того, ведущий жестко отреагировал на слова Риттера, публично вступившегося за боевиков ХАМАС.

"Террористы-убийцы, которых поддерживает Иран, которые в октябре убили более тысячи человек и до сих пор держат более сотни заложников в Газе... Говорим о совести? На самом деле, если спросите меня, у этого парня точно нет совести", – отметил он.

Скотт Риттер – бывший американский морпех-разведчик, бывший инспектор ООН по вооружениям, известный своей антиукраинской позицией и прогнозами о "быстром крахе Украины". Он является одним из "иностранных экспертов", на которых активно опирается кремлевская пропаганда, в частности, Риттер пишет статьи для Russia Today.

В 2011 году Риттер в США осужден за незаконный контакт с несовершеннолетней девушкой, за которую выдавал себя полицейский детектив, но своей вины не признал. Во время суда экс-разведчик сказал, что, по его мнению, "другая сторона была взрослой, разыгрывающей свои фантазии". Его освободили условно-досрочно после 2,5 лет тюрьмы.

17 января гауляйтер оккупированных территорий Херсона Владимир Сальдо заявил о визите Риттера в регион. Встреча прошла под камеры российских СМИ, во время нее Риттер прибег к любимому тезису российской пропаганды, выдав, что "Бандера – это инфекция для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января Риттер гастролировал по Чечне, где вместе с Кадыровым посетил масштабный парад кадыровцев. Тогда глава республики предложил США снять санкции с его родственников и имущества в обмен на украинских пленников и заявил, что передал список Риттеру. Однако позже Кадыров "дал заднюю", заявив, что это был "толстый троллинг".

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