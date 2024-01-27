У экс-чиновника времен Януковича Хорошковского через суд забрали 65 га леса в Черкасской области

Черкасская областная прокуратура в судебном порядке вернула из частной собственности 65 гектар лесного фонда. Земля принадлежала бывшему главе СБУ и первому вице-премьер-министру Украины Валерию Хорошковскому.

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Речь идет о 40 земельных участках в Каневском районе, общая стоимость которых составляет более 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По информации правоохранительных органов, земля попала собственность чиновника в 2005 году. Прокуратура отреагировала на нарушение интересов государства и предъявила в суд иск о возвращении земельных участков в государственную собственность.

В Офисе генпрокурора отметили, что дело дважды рассматривал Верховный суд, и ответчики за это время не оставляли попыток сохранить незаконно приобретенное право на земли. В частности, представители Хорошковского изменяли кадастровые номера и конфигурацию участков, а также обжаловали судебные решения и затягивали судебное разбирательство.

Примечательно, что в конце 2022 года Каневский городской районный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры, однако это решение ответчики снова обжаловали. Во время пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений. Следовательно, оно вступило в законную силу.

Также в прокуратуре отметили, что следующим шагом станет исполнение судебного решения, а именно, приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской областной администрации.

Стоит отметить, что в Офисе генерального прокурора не называли личность экс-чиновника. Впрочем, обнародованное фото и бывшие должности свидетельствуют, что речь идет именно о Хорошковском.

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