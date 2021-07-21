Тюремная коррупция Украины

По логике вещей, тюрьмы предназначены для того, чтобы в них сидели воры и коррупционеры. Но при желании их вполне можно использовать и для построения коррупционных схем - как, к сожалению, зачастую и происходит везде, где проводятся закупки за бюджетные деньги. И если проанализировать данные системы "Прозорро", за координацией одной из них вполне может стоять семейный "клан" высокопоставленных чиновников Минюста: замминистра Елена Высоцкая, отвечающая за сферу отбывания наказаний и пробации, и её муж Юрий Стеценко, занимающий должность начальника Генеральной дирекции Государственной криминально-исполнительной службы (укр. ДКВС).

Гендирекция ДКВС была создана в 2017 году взамен прежнего Управления обеспечения деятельности и развития, взяв на себя его функции – в первую очередь, главного заказчика товаров, услуг и работ для ДКВС. 15 декабря 2019 года её возглавил Юрий Стеценко, ранее работавший директором ЧАО "Подводтрубопровод", входящего в орбиту бизнеса еонида Гребинского.

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В этой же фирме в 2004-2006-м начинала свою карьеру и его супруга, впоследствии более 10 лет проработавшая в структурах Васадзе, в том числе, юристом и директором по правовым вопросам СК "Гарант-Авто". С сентября 2019-го Елена Высоцкая возглавляла патронатную службу Минюста, что, скорее всего, позволило ей принять участие в трудоустройстве мужа (начальник патронатной службы Минюста, работая возле министра, может принять участие в назначении нового начальника Гендирекции). А в марте 2020-го она стала замминистра – и, судя по всему, получила возможность прикрывать деятельность мужа, – главного "тюремного завхоза" страны.

Кто привел их во власть, пока остается невыясненным. Но вот почему они выбрали именно ДКВС, вскоре стало очевидным. В течение 2020-2021 г.г. Гендирекция ДКВС заключило ряд подрядных договоров на проектные и строительные работы, а также на экспертизу строительной документации. Общая сумма стоимости заключенных договоров составила 204 110 144,22 гривны (см. таблицу). Ни по одному из них работы до сих пор не выполнены! Но что еще хуже, в них также прослеживаются четкие признаки коррупционных схем.

Во-первых, 29 052 046 гривен из указанной суммы были потрачены на оплаты договоров, заключенных без проведения тендерных процедур. В таблице вы можете увидеть, сколько денег по каждому из объектов было проведено в обход тендеров. При этом использовалась одна из классических схем, когда тендерную процедуру обходят путем заключения дополнительного договора с подрядчиком.

Причем, в двух случаях Гендирекция ДКВС просто перешла все рамки, потому что стоимость дополнительного (безтендерного) договора в несколько раз больше основного! Так, тендер на разработку эскизного проекта реконструкции "Львівської установи виконання покарань (№ 19)" обошелся бюджету в 2,55 миллиона гривен, а после Гендирекция ДКВС заключила уже без тендера дополнительный договор на сумму еще 8,55 миллиона гривен (все данные взяты из системы "Прозорро", которая публикует не только тендеры, а и договора). Такая же "смелая" схема использовалась при реконструкции Киевского СИЗО, где с помощью дополнительных договоров в обход тендеров провели более 10 миллионов гривен! (Смотрите Таблицы выше. - Прим. автора).

Во-вторых, обращает на себя внимание, чьи именно фирмы получали эти подряды. Например, победителем тендера на реконструкцию "Вільнянської установи виконання покарань (№11)" стало ООО "Будтемп", а его единственным конкурентом было ООО "Артемзбуд". Оказалось, фирма "Будтемп" принадлежит некому Армену Назаряну, являющемуся помощником "слуги народа" Николая Галушко - члену Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. А другой его помощник, Оксана Листопад, как сообщают СМИ, ранее работала в Отделе финансово-экономической деятельности ДКВС.

А вот условный конкурент "Будтемпа", фирма "Артемзбуд", начиная с июня 2020 года, стала победителем шести тендеров, проводимых Гендирекций ДКВС – на общую сумму 76,415 миллиона гривен (половина всех заказов, полученных фирмой за время существования).

Таким образом, исходя из данных системы "Прозорро", семья Высоцкой-Стеценко показывает высокие "результаты работы" во время реформы, которую развернул Минюст.

А стоит напомнить, что ведомство под руководством Дениса Малюськи за неполные два года запустило систему автоматического ареста счетов (по исполнительным приговорам), наладило работу над системой электронного уголовного производства (т.н. "суд в смартфоне"), усовершенствовало систему реестров. Победы Украины в международных судах, принесшие ей миллиарды долларов – это ведь тоже заслуга Минюста. Реформируется и пенитенциарная система Украины, наполняя бюджет деньгами от продажи пустующих тюрем.