Управление полиции Харьковщины дало брифинг по событиям ужасного ДТП в Харькове.

Если коротко:

– виновник ДТП, водитель Infinity Николай Харьковский, 2005 года рождения, ехал с существенным превышением скорости на красный свет. Он задержан, находится в СИЗО. В госпитализации необходимости нет;

– автомобиль зарегистрирован на мать несовершеннолетнего. Водительское удостоверение он не получал;

– уже после ДТП в полицию по телефону поступило сообщение о том, что Infinity была похищена;

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– результаты экспертизы установили, что в крови не было алкоголя и запрещенных веществ;

– 18 сентября водитель уже останавливал экипаж патрульной полиции, Харьковский был привлечен к административной ответственности, были составлены два административных протокола, их будет рассматривать суд;

– водитель также привлекался к уголовной ответственности, есть соответствующий приговор суда. В июне текущего года Харьковский осужден за причинение телесных повреждений средней степени тяжести к двум годам лишения свободы с условным отбыванием срока на один год;

– выбирать меру пресечения Николаю Харьковскому будут сегодня. Обвинение будет настаивать на содержании под стражей.

Я с этой истории не слезу, буду следить за ходом дела и буду об этом писать. Пока малолетний у*бан не сядет.

Ты будешь сидеть, Коля. А заграница – как-то без тебя.

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