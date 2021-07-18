Тупицкий вступил в сговор с главбухом КСУ после своего отстранения: СМИ сообщили детали

Экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий якобы сговорился с главным бухгалтером Натальей Осницкой в сговоре для выплаты ему и сотрудникам КС зарплаты с надбавками.

Государственное бюро расследований сообщило им о подозрении в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство", сообщают "Українські Новини".

По данным следствия, отстраненный от должности Тупицкий дал главному бухгалтеру незаконное указание использовать его личный ключ с квалифицированной электронной подписью, чтобы не санкционированно вмешаться в работу автоматизированной системы при подписании бухгалтерских документов в электронной форме от его имени. Также он передал ей защищенный носитель с собственной электронной подписью.

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После чего бухгалтер КС с 29 декабря 2020 до 9 февраля 2021 выполнила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала бухгалтерские документы.

Кроме того, чтобы создать впечатление у сотрудников суда о продолжении выполнения Тупицким своих обязанностей были незаконно подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, зарплаты сотрудникам секретариата КС вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и других выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывшему главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу сервиса Государственной казначейской службы. В частности, он незаконно использовал ключ подписи платежных документов КСУ.