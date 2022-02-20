Что называется, цирк продолжается!

Российские пропагандисты один за другим сейчас посещают дом, в котором этой ночью так называемый “спецназ” так называемого “ДНР” проводил так называемую “спецоперацию” по задержанию некоей диверсионной группы ВСУ. И эти бездари лучше бы в этот дом не совались, ведь своими же репортажами они слили то, что весь этот цирк со “спецоперацией” был таки цирком.

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Во-первых, пропагандисты заявили, что диверсантов было двое. Мягко говоря, для грозной диверсионной группы, как заявляли ранее – это не количество и любой специалист в диверсионном деле это подтвердит.

Во-вторых, пропагандисты заявили, что сопротивление “диверсанты” оказывали вялое, хотя в утренних репортажах говорилось об ожесточённом сопротивлении. Но если всё же было “вялое”, зачем в жилой сектор привезли БТР, который очередями прошивал здание, а под аккомпанемент из него были произведены не единожды выстрелы из РПГ?

Третий момент, до представлял собой совершенно необжитое, давно покинутое место, кои на оккупированных территориях множество. Но, чтобы находится в нём даже непродолжительное время “диверсанты” должны были хотя бы минимально там обустроиться. Но, ничего подобного показано не было.

Ну и четвёртый вопрос, почему весь забор дома изрешечён отверстиями от пуль? То есть, так называемый “спецназ” так называемого “ДНР” вёл неприцельный огонь?

Кстати, отдельно замечу, что стреляных гильз в самом помещении, где оборонялись “диверсанты” даже на рожок не соберётся. А валяющиеся посреди комнат “окровавленные” бинты, говорят о том, что раненные “диверсанты”, под тем массированным обстрелом, что устроили так называемые “спецназовцы” так называемого “ДНР” ещё и успевали перебинтовывать раны?

Собственно, очередной цирк от пропагандистского пула так называемых “военкоров”, которые реально мог завершиться жертвами среди местного населения. Поскольку рядом с местом проведения этого спектакля находились действительно жилые дома и любой рикошет 5,45-мм, 14,5-мм КПВТ или даже улёт выстрела РПГ по кривой траектории, могли завершиться гибелью гражданских лиц. И, конечно же, в этом обвинили бы эфемерных “диверсантов”.