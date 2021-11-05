Добрые люди прислали из Москвы. Говорят, выдержка из аналитической записки из недр АП.

Цели российской информационной кампании в Украине:

1. Вызвать панические ожидания усиления экономического и энергетического кризиса, "зимой страна замерзнет".

2. Внушить украинцам, что Запад их предал, что им никто не поможет, что их натравили на Россию, а затем оставили против неё в одиночестве.

3. Объяснить украинцам, что сотрудничество с Россией - их единственный шанс на экономическое процветания, без него страна замерзнет и разорится окончательно.

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4. Посеять недоверие к руководству страны, ее основным политическим институтам, показать их беспомощными, жалкими, смешными и нелепыми.

5. Усилить конфликт жителей юго-восточных и западных регионов. Объяснить жителям юго-востока, что они платят экономическими проблемами за националистические амбиции и русофобию "западенцев"

6. Подать симпатизирующих РФ политиков из "гнезда Медведчука" в качестве реальной эффективной альтернативы "беспомощному балагану во власти", как реалистов, которые сумеют договориться с Россией и поднять экономику.

Как я понял, задача этой кампании – привести пророссийские силы к власти на выборах в Раду в 2023 и президента в 2024 году.

Судя по тому, что я смотрю и читаю, этот слив похож на правду.