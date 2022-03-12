Трупы солдат гниют и воняют: стало известно, что происходит в морге белорусского Мозыря

Морг в белорусском городе Мозырь забит трупами российских оккупантов. Тела солдат вражеской армии свозят даже не в холодильник, а в обычные помещения.

Об этом сообщает российская служба BBC. Мозырь находится примерно в 60 км от границы с Украиной. На улицах города много автомобилей с российскими номерами, а также военных. Предположительно, это "кадыровцы".

Источник, который знаком с сотрудниками морга, рассказывает, что трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение площадью 5 квадратных метров. Занимаются этим сами военные, которые строго охраняют эту территорию.

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"Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", – рассказывает источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине погибло уже более 12 тысяч российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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