Трупов нереально много: морги в Мозыре и Гомеле переполнены российскими оккупантами

Морги в белорусских городах Мозырь и Гомель переполнены трупами российских оккупантов. С прошлой недели тела солдат вражеской армии начали сразу грузить в поезда "Российской железной дороги".

Об этом сообщает "Радио Свобода". Больницы в Мозыре до сих пор переполнены ранеными россиянами, лечить оккупантов отправили абсолютно всех врачей, даже узких специалистов. Из-за этого попасть к медикам не могут местные жители, их начали направлять в детскую больницу.

"Трупов было нереально много! Люди, которые были на станции Мозырь, были просто в шоковом состоянии от количества трупов, которые загружали в поезд. Люди начали снимать видео, но к ним прицепились военные и приказали удалить. В деревне Каменка под Мозырем оцепили кладбище, никого туда не пускают, выставили охрану. Может быть, что там начали хоронить россиян. Тем более рядом с Каменкой аэродром и крупный лагерь россиян", – рассказал журналистам местный житель.

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Жители Гомеля тоже сообщают, что часто видят в городе автобусы с ранеными россиянами и грузовики с трупами оккупантов. "На "Уралах" их трупы везут в аэропорт, оттуда – в Россию", – сообщают очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, трупы российских оккупантов свозят в белорусский город Мозырь (примерно 60 км от границы с Украиной). Эту территорию, вероятно, охраняют "кадыровцы". Тела солдат страны-агрессора находятся даже не в холодильниках, а в обычном помещении, где они начинают гнить и разлагаться. Предположительно, где-то рядом там находится крематорий.

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