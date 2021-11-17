Трое украинских военных получили ранения под огнем оккупантов на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов оккупантов трое украинских военных получили ранения. Их госпитализировали.

Это произошло в среду, 17 ноября, говорится в сообщении штаба ООС в Facebook. Как отмечается, воинов ВСУ срочно эвакуировали в больницу. Перед этим они получили домедицинскую помощь.

В настоящее время состояние здоровья военных – удовлетворительное.

Вооруженные формирования России 17 ноября девять раз нарушали режим прекращения огня, семь раз оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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В течение суток они стреляли:

в направлении Невельского – из минометов калибра 120 мм;

около Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе Золотого-4 дважды применяли минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы;

возле Кряковки и Причепиловки – из артиллерии калибра 152 мм;

в сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у Марьинки наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В Луганской области также был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь. При этом наши воины не применяли запретное вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны заявили о возможном новом кризисе в Украине из-за передвижения войск и техники РФ к нашим границам. Предполагается, что критической ситуация может стать уже зимой 2021 года.