Три самолета, вертолет и крылатые ракеты: в Воздушных силах подвели итоги за сутки

Защитники Украины продолжают очищать небо от российских оккупантов. В течение 25 марта удалось уничтожить три вражеских самолета, один вертолет, три беспилотника и минимум пять ракет.

Об этом сказано в сводке Воздушных сил в Facebook. Оккупанты активно били по территории командования ВС ВСУ и выпустили шесть крылатых ракет. Некоторые из них поразили цели, нанесенный ущерб и информация о пострадавших еще уточняется.

"Несмотря на это в течение суток Воздушные силы уничтожили три самолета российских оккупантов и, по меньшей мере, пять крылатых ракет рашистов. Есть информация и из операции Объединенных сил о сбитии трех БПЛА типа "Орлан-10", а также поражении вертолета оккупантов на стоянке", – написано в сообщении.

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Отмечается, что ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла точные ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники и личному составу оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

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