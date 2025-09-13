Тренер начал оказывать помощь не сразу: в Ривне на тренировке по кикбоксингу у 14-летнего парня произошла остановка сердца

В одном из спортивных клубов Ривного 11 сентября во время тренировки по кикбоксингу несовершеннолетнему стало плохо. Это произошло, когда он пропустил удар ногой в солнечное сплетение.

Видео дня

Вероятно, у 14-летнего парня произошла остановка сердца. Он выжил благодаря сердечно-легочной реанимации и, по состоянию на 12 сентября, находился в медицинском учреждении, сообщило Главное управление Национальной полиции в Ривненской области на официальном сайте.

Полицейские проводят досудебное расследование

Известно, что происшествие произошло вечером в пятницу. Медики сообщили правоохранителям об инциденте около 20:30.

"Во время спарринга на тренировке по кикбоксингу 14-летний житель пропустил удар ногой в солнечное сплетение, после чего упал и потерял сознание", – проинформировала пресс-служба ГУ НП.

По предварительным данным копов, тренер, 43-летний житель, начал оказывать помощь не сразу. Медики, прибывшие на вызов, проводили сердечно-легочную реанимацию и доставили пострадавшего в больницу.

Он попал в отделение реанимации, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента", – заявили в полиции.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

Издание "Ривне 1" пообщалось с Валентином Рабушенко, отцом 14-летнего мальчика. Мужчина считает, что его сыну не сразу была оказана домедицинская помощь и вызвана скорая.

Состояние ребенка стабильно тяжелое. Прогнозов специалисты давать не могут: говорят, что нужно время.

Как писал OBOZ.UA:

– Недалеко от села Зеленый Гай Великобурлукской громады на Харьковщине из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое детей. 12-летних мальчиков ранили осколки гранаты.

– Ранее в селе Доброгостов на Львовщине местный житель выстрелил из страйкбольного оружия и попал в 5-летнего мальчика, сына военнослужащего. Ребенокполучил повреждения мягких тканей кожи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!