Требовали 2 млн евро: во Львове задержали банду, похитившую девушку. Фото

Во Львове злоумышленники похитили 19-летнюю девушку и потребовали за нее выкуп 2 миллиона евро. В итоге были задержаны трое мужчин.

Инцидент произошел 14 октября около 20:30, о чем заявил отец девушки – житель Червонограда. Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оперативники установили, что похитители находились в квартире на улице Городоцкой. Затем они освободили девушку и задержали злоумышленников – ими оказались трое жителей Червонограда. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Освобожденная – жива и невредима, с ней работают психологи.

Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса – "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Вымогательство". Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября во Львове прохожие вызвали полицию, увидев как несколько людей в балаклавах похищают девушку. Правоохранители разыскали "злоумышленников" и выяснили, что это была инсценировка, которую блогеры организовали ради хайпа.

Теперь всех причастных ждет административная ответственность.