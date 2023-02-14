Топменеджер ОГХК Каландадзе связан с россиянами – СМИ

В АО "Объединенная горно-химическая компания" в начале февраля при содействии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии был назначен Димитри Каландадзе, который ранее работал на российских бизнесменов - он занял должность зампредседателя правления.

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Об этом говорится в материале "Апострофа".

Основная специализация Каландадзе – подготовка госпредприятий добывающей отрасли к приватизации. В качестве руководителя медной горно-обогатительной компании Madneuliта предприятия Quartzite Д. Каландадзе был участником команды Кахи Бендукидзе. Предприятия в течение года были подготовлены к приватизации и проданы, но новыми их владельцами стали россияне, а приватизация могла идти по сценарию: в ноябре 2004 российский бизнесмен Коба Накопиа был назначен гендиректором Quartzite и Madneuli и главой набсоветов компаний (Каландадзе был исполнительным директором), в 2005 Quartzite и Madneuli были приобретены СиманомПоварёнкиным с Сергеем Генераловым, в 2007 году Поварёнкин стал основным акционером GeoProMining. В 2012 GeoProMining продала грузинские активы холдингу RichMetalsGroup из РФ, а Каландадзе был нанят новыми владельцами в RMG. Акционерами компании являются российские миллиардеры из списка Forbes Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржиев, бенефициарами компаний, в которых работал Каландадзе, были советник главы "Роснефти" Сечина экс-глава RosneftOverseas Роман Троценко. То есть, большинство работодателей Каландадзе в 2005-2013 были российскими бизнесменами, которые имели отношение к ВПК РФ.

С 2014 года Каландадзе являлся директором оффшора FRYONACOMMERCELTD. (CompanyNumberRA000693_128704 NativeCompanyNumber 128704), которая основала грузино-иранскую компанию Geopars для строительства первого в Грузии НПЗ под гарантии Министерства нефти Ирана (проект был свернут по требованию США в 2018), а одноименная FryonaFinanceLimited (BVI)была фигурантом PanamaPapersиз-за финансовых махинаций россиян.

В 2015 Каландадзе стал победителем на конкурсе на должность главы правления "Сумыхимпром" в Украине, однако компанию не удалось ни продать, ни вывести из-под влияния "людей Фирташа".

Появление на ОГХК Каландадзе эксперты связывают со встречей Арахамии и Фирташа в Австрии. Глава фракции СН признался, что обсуждались и вопросы, связанные с титановой отраслью. Высказываются предположения, что задание Каландадзе в ОГХК - урегулировать между госкомпанией и GroupDF вопрос Селищанского месторождения титановых руд и площадки Матроновского ГОКа. Первое дело является предметом судебного разбирательства и месторождение почти вышло из-под контроля "Междуреченского ГОКа" Фирташа на баланс "Иршанского ГОКа", входящего в ОГХК, а второе берет свое начало в 2014, когда Фирташ и ОГХК оказались владельцами двух разных участков одного титанового месторождения. ОГХК гослицензию купила, а ОАО "ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС" (ЗАО "Крымский Титан") она досталась бесплатно, и ОГХК имеет шансы вернуть участок через суд.

На рынке считают, что присоединение активов к госкомпании и возвращение "Сумыхимпром" позволит не только перерабатывать весь объем производства ильменита "Иршанского ГОКа", но и в 2-3 раза повысить стоимость ОГХК.

Ранее ОГХК, несмотря на войну, проблемы с энергообеспечением, блокаду портов, разрыв логистических цепей, смог наладить бесперебойную работу обоих ГОКов, обеспечил производство и экспорт продукции, выплату зарплат, отчисления налогов, рентных платежей и дивидендов государству, и по итогам 2022 показал прибыль в 150 млн грн, заявляют источники.