Антимайдановца "Топаза" суд освободил от ответственности за похищение человека во время Евромайдана – журналистка

Участник антимайдана Игнат Кромский, более известен как "Топаз", не получил наказания по делу о похищении человека во время событий Революции Достоинства. Так, Дарницкий райсуд Киева закрыл производство, ссылаясь на истечение сроков давности.

Соответствующее решение во вторник, 21 сентября, вынес судья Андрей Скуба, передает Watchers Media. Отметим: на указанное постановление все еще можно подать апелляцию.

Кромский, по версии следствия, был вероятным соучастником похищения Владислава Иваненко, которого "титушки" приняли за майдановца. Мужчину вывезли в лес и пытали, пытаясь выяснить источник финансирования протестной акции. В итоге Иваненко отпустили.

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Как написала в Facebook журналистка Ольга Худетская, известны и другие подобные случаи похищений, которые происходили во время Революции Достоинства, и не все пострадавшие выживали.

Расследование инцидента проводилось по ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК (соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением похищенному физических страданий). Максимальное наказание, согласно этой квалификации, – 5 лет за решеткой.

Худетская указала на то, что сроки давности многих резонансных преступлений, в частности совершенных во время Евромайдана, "всплывают неумолимо".

"Еще семь лет – и некоторых уже и за убийство не посадишь", – отметила сотрудница Watchers Media.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июне текущего года в сети появилась фотография якобы избитого известного участника антимайдана Игната Кромского. После инцидента "Топазу" понадобилась помощь медиков.