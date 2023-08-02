Топ-менеджер 'Укрнафты' летает в Эмираты, но никого это не беспокоит, – Береза

Хотя пример народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова должен научить власть имущих не выезжать за пределы Украины без лишней на то причины, это правило касается далеко не всех.

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Так, бывший народный депутат Украины Борислав Береза рассказал о заграничных "вояжах" вице-президента по вопросам корпоративной стратегии и развития "Укрнафты" Дениса Кудина, пишет издание "Телеграф".

Как утверждает в своем Telegram-канале Борислав Береза, чиновник "Укрнафты" в этом году дважды успел взлетать в ОАЭ, где живет его семья.

Первый раз это произошло 23 марта, когда Кудин пересек границу по приказу о командировке в Румынию всего на два дня. Но вместо возвращения через 2 дня в Украину Кудин на неделю улетел… в Эмираты, утверждает Береза.

"За подобное у Аристову пришла СБУ. А Кудин, вместо общения с СБУ, в конце мая отправился еще в одну "командировку" на 4 дня, и снова в Эмираты", — удивляется Борислав Береза.

Самое интересное в поездках чиновника то, что его первая поездка 23 марта странным образом совпала с заявлением Национального антикоррупционного бюро Украины о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко за получение неправомерной выгоды в размере 500 млн грн. Речь тогда шла о махинациях вокруг одесского припортового завода. Об этом подозрении НАБУ сообщило 22 марта, - пишет издание.

При чем здесь Денис Кудин? До ноября 2021 именно Денис Кудин был первым заместителем председателя ФГИУ и его имя всплывало в журналистских расследованиях в контексте ОПЗ. Поэтому выехать в Румынию на следующий день после заявления НАБУ могло быть для Дениса Кудина очень уместным, чтобы "переждать", намекает Береза.

"Для бывших чиновников должности в госкомпаниях это не только способ подзаработать, но и иметь возможность в любой момент уехать в заграничную "командировку". Интересно принципиальность президента в отношении Аристова за подделку командировки будет распространяться и на Кудина? Ждем сообщения ГБР! Или єто другое?", — намекает Борислав Береза на использование права на заграничную командировку должностными лицами для собственного бегства от правоохранителей.

Как подчеркивает бывший нардеп, президент обещал быть бескомпромиссным, и в связи с этим было бы интересно увидеть реакцию на "командировку" Кудина.

Напомним, ранее во время войны народный депутат Украины Юрий Аристов был замечен на отдыхе на Мальдивах, хотя официально должен быть в командировке в Польше. Поэтому СБУ и ГБР занялись расследованием отдыха нардепа.