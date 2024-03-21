Топ-чиновников времен Януковича заочно осудили за сотрудничество с РФ: где сейчас Табачник и Ворона

В Украине заочно осудили эксминистра образования и науки Дмитрия Табачника и бывшего главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворона, которые занимали эти должности во времена беглого президента Виктора Януковича. Злоумышленники получили 15 и 12 лет заключения соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следствия, Табачник регулярно предоставлял российским оккупантам свои прогнозы по общественной и политической ситуации в Украине после начала российского вторжения.

Он также консультировал российских ставленников Владимира Сальдо и Евгения Балицкого по поводу проведения псевдореферендумов в Херсонской и Запорожской областях.

Его задачей было также оказывать "методическую" помощь коллаборантам в переформатировании образования по российским "стандартам".

Кроме того, Табачник был назначен "советником" Балицкого и включен в состав местного отделения партии "Единая Россия".

На такую же должность был назначен и Дмитрий Ворон. Вместе с Табачником они находились в связи с кадровым сотрудником ФСБ Олегом Козловым.

Отмечается, что именно Ворона подготовил обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с предложением наградить российских военных и коллаборантов, участвовавших в захвате части территории на юге Украины. Он также помогал создавать оккупационные органы РФ. Позже он стал "сенатором РФ от Запорожской области" и переехал в Москву.

На основании собранных доказательств суд признал Табачника и Ворону виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого), поскольку злоумышленники скрываются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, где проводят подрывную деятельность против нашего государства.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению приговоренных к ответственности.

Напомним, СБУ наложила арест на имущество Табачника на сумму более 2 млн долларов после оглашения ему подозрения в госизмене.

В конце апреля стало известно, что одиозный министр Януковича стал советником гауляйтера оккупированного Запорожья. Впрочем, основная его задача на "должности" – докладывать в Москву о каждом движении предателя Балицкого.