Топ-чиновник времен Януковича заявил о краже зашитых в потолке $2 млн

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александр Рыбак и его жена Ирина Фриденталь заявили о краже у них 2 миллионов долларов. По их словам, эти деньги они зашили в потолок в 2014 году после Революции достоинства.

Соответствующее дело рассматривает Обуховский суд Киева, куда супруги подали иски на сумму 55 миллионов гривен, сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

Как утверждает Рыбак, в 2014 году он снял со счета в "Укргазбанке" 1,5 миллиона долларов, полученные от продажи недвижимости, часть из них потратил, а остаток – 900 тысяч долларов – решил спрятать в потолке между баней и комнатой отдыха.

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Для этого он вызвал рабочих, сказав, что хочет исправить дефект на потолке. Во время обеда рабочих Рыбак, по его словам, спрятал в потолок 900 тысяч долларов в мусорных пакетах. Еще 1,1 миллиона долларов туда же положила его супруга Ирина Фриденталь – дочь бизнесмена из Донецка Михаила Фриденталя.

Пообедав, рабочие зашили потолок гипсокартоном и покрасили. Затем, в июле 2014 года Рыбак с семьей уехал на отдых, а дом оставил на домоправителя, у которого были ключи от всех помещений.

Когда Рыбак вернулся, домоправитель прекратил работу, сославшись на то, что якобы ушел в "запой". Уволившись, мужчина стал отдыхать в ОАЭ и других странах, купил новый Volkswagen, хотя официально нигде не работал, а до этого жаловался на безденежье.

В октябре 2016 года Рыбак решил достать деньги из тайника и вновь позвал рабочих. Те расшили потолок, но денег там не оказалось. Эксперты, которых вызвал Рыбак, определили, что потолок был полностью разобран и затем собран вновь.

В ноябре 2018 года допрошенный охранник дома признался, что домоправитель попросил открыть дом и наблюдать во дворе, чтобы никто не увидел, как он крадет деньги. Позже он заплатил охраннику 0,5 миллиона долларов за хранение тайны.

Охранник продолжил работать в доме. Он купил машину, квартиру в Обухове, землю в Грузии и подарки родственникам. Остальные 235 тысяч долларов он хранил в смотровой яме гаража и на чердаке в доме его матери. Позже он отдал эти деньги следователем.

Охранник и бывший домоправитель Рыбака получили подозрения. Как отмечается, суд предоставил доступ адвокату к декларации Рыбака за 2010-2014 годы в ГАСИ. По словам адвоката, в то же время не было представлено ни одного доказательства о владении Рыбаком или его женой заявленной суммой средств.

Как известно, Александр Рыбак с 2010 по 2014 год был главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ликвидирована и расформирована в сентябре 2021 года). Чиновник – родом из Донецка. Его отец, Владимир Рыбак, был председателей Верховной Рады в 2012-2014 годы.

В октябре 2014 года СБУ сообщала, что открыла дело о незаконной регистрации разрешительных документов в сфере строительства, в в котором фигурировали Александр Рыбак и начальник ГАСИ в Киеве Сергей Кучер. Их целью было получение прибыли $ 50 млн. Кроме того, в 2013 году СМИ писали, что компания Фриденталя зарабатывала на экспертизе проектов строительства, когда главой ГАСИ был Александр Рыбак.

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