Топ-9 рассекреченных тайн ЦРУ: контроль над разумом, Зона 51, кошки-шпионы и не только

Центральное разведывательное управление США – является одним из самых известных спецслужб мира. Об их деятельности ходит много слухов и теорий, а за время своего существования ЦРУ успело накопить много секретов. Чтобы избежать несанкционированного разглашения государственной тайны в ведомстве раскрыли несколько своих громких спецопераций.

Подборку секретных проектов ЦРУ, которые все же стали доступны общественности, опубликовал журналист, специализирующийся на истории и преступлениях Хамза Догар.

Несмотря на все зверства, которые совершили нацисты, на них работало много талантливых ученых. После окончания Второй Мировой войны, правительство США решило воспользоваться случаем и завербовать их. Америка приняла на службу более 1600 немецких ученых. Это дало начало операции "Скрепка", которой занималось Управление стратегических служб США (тогдашняя разведка).

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По словам специалиста, закрыв глаза на их преступления, Соединенные штаты приютили лучших ученых Третьего рейха. Одним из самых известных среди них был Вернер фон Браун – главный конструктор немецкого "Оружия возмездия". Именно его разработки помогли США обогнать СССР и отправить космонавтов на Луну. Ученого называли "отцом" американской космической программы из-за огромного вклада в проект.

Конечно же, правительство приняло все меры, чтобы скрыть прошлое нацистских работников, ведь если бы детали этой сверхсекретной миссии стали известны общественности – это могло бы навредить проекту и вызвать международный скандал.

Видимо в мире нет более известной военной базы чем Зона 51. К 2013 году само ее существование оставалось секретом для мира. Те кто верит в теории заговора считают, что американское правительство прятало там доказательства существования внеземной жизни или даже настоящее НЛО.

Однако, как подчеркивает журналист, реальность оказалась гораздо прозаичней, посреди пустыни Невада на военной базе создавали сверхсекретный экспериментальный самолет. Возможно именно его испытания и дали начало слухам об НЛО. Однако до 2013 года ЦРУ отрицало сам факт существования Зоны 51.

Американские спецслужбы проводили эксперименты над животными – ЦРУ планировало использовать котов для шпионажа за коммунистами. Амбициозный проект "Акустическая кошечка" обошелся правительству в сумму от 10 до 25 млн долларов.

В уши кошкам был имплантирован микрофон, а также небольшой радиопередатчик в основании черепа. На хвосте была закреплена тонкая проволочная антенна, которая позволяла незаметно транслировать сигнал. Однако на первой же миссии, когда кошка должна была подслушать разговор двух сотрудников посольства СССР в парке, ее сбил автомобиль и она погибла. Проект был признан неудачным и закрыт в 1967 году.

Как рассказывает Хамза Догар, особый интерес для военной разведки США составляли советские спутники и космические станции. ЦРУ чрезвычайно повезло, ведь в 1960 годах СССР провел несколько выставок в разных странах мира со своими достижениями культуры и техники. В турне по странам мира была отправлена и автоматическая межпланетная станция "Луна-3" – один из самых успешных космических проектов Советского Союза.

Трудно поверить, но публике демонстрировали не макет, а настоящий спутник. Именно этим и воспользовались агенты ЦРУ. Точно не известно, в какой стране это произошло, но разведке удалось похитить его. Космическая станция, которая стала известна на Западе под названием Lunik – была собрана, сфотографированна и возвращена обратно в контейнер всего лишь за одну ночь. Операция завершилась с впечатляющим успехом.

ЦРУ не обошли вниманием и тему контроля сознания. Правительство США опасалось, что Советский Союз может использовать наркотики и психоактивные вещества для контроля американских солдат.

Именно поэтому решено было запустить проект MKUltra. Его целью было проверить, можно ли заставлять человека давать показания и признания, находясь под влиянием определенных препаратов. Естественно, что подобные опыты были незаконными.

Жертвы экспериментов даже не знали, каким пыткам их будут поддавать. "Лечение" включало: гипноз, электрошоковую терапию и и употребления психоактивных веществ. В 1973 году ЦРУ приказало уничтожить файлы MKUltra и официально остановило программу. Из-за отсутствия записей, сегодня никто не знает настоящих методов пыток и точное количество пострадавших.

Когда над советской территорией был сбит американский шпионский самолет U-2, Соединенные Штаты решили выбрать более комплексную стратегию наблюдения за СССР. Как говорит Догар, именно инцидент с U-2 в 1960 году ускорил разработку шпионских спутников Corona. Первые модели размещались на высоте приблизительно 160 км.

Снятая пленка сбрасывалась на поверхность в специальной капсуле, которая носила название "ведро для пленки". На высоте примерно в 18 км, отделялся тепловой экран и открывались парашюты. В этот момент капсулу должен был перехватить самолет со специальным крюком. Если же это не удавалось – контейнер падал в океан, где через 2 суток у него размывалась соляная пробка и пленка тонула, если не была подобрана ВМС США.

Журналист подчеркивает, что благодаря этой программе разведка вела эффективное наблюдение за ракетными площадками СССР и Китая, что позволило провести мирные переговоры во время Холодной войны.

Если сейчас никого не удивляют работы, то во времена Холодной войны робототехника была чем-то из области фантастики. Однако ЦРУ уже тогда пыталось вести разработки в этом направлении. По словам эксперта, в 1970-х годах спецслужбами был нанят часовщик, который должен был помочь создать робота, размерами и видом напоминавшего стрекозу.

Insectothopter планировали использовать как устройство для прослушивания, он даже имел лазерный луч, который работал как канал передачи для загрузки аудиоданных. Для того времени прибор развивал фантастическую скорость – за минуту он мог преодолеть расстояние в 200 метров.

Однако уже после первого испытания на открытом воздухе стало понятно, что проект был провальным. Робот был настолько легким, что не мог противостоять даже самому легкому ветру.

Журналист также рассказал, что во время Второй мировой не только немецкие ученые проводили ужасающие эксперименты над людьми. Япония делала ставку на разработку биологического оружия и именно для этого был создан печально известный Отряд 731. Группа ученых во время оккупации Китая японскими войсками проводила ужасающие эксперименты над пленными и гражданским населением.

Конечно их деятельность была засекречена, но военных преступников бы ждала расплата за содеянное после проигрыша Японии во Второй мировой войны. Однако, руководству подразделения удалось договориться с США. В обмен на результаты исследований, ученым были предложены амнистия и работа на американское правительство.

Спецоперация, разработанная Министерством обороны США, наглядно продемонстрировала, на что способно правительство ради контроля общественного мнения. Если бы план был приведен в действие, подчеркивает Хамза, по всей стране и даже за рубежом должны были состояться несколько террористических актов с вымышленными или реальными жертвами.

Спецслужбы должны были организовать похищение самолетов, имитировать враждебную деятельность другой страны и другие акты террора против собственного населения. Все это имело целью подготовить общественность США к вторжению на Кубу и свержению режима Фиделя Кастро.

Однако, когда сверхсекретный план операции "Нортвудс" был представлен тогдашнему президенту США Джону Кеннеди, он отклонил его. Тем самым глава Белого дома предотвратил катастрофу, которая могла изменить ход мировой истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассекретили файлы, которые Центральное разведывательное управление собирало о неопознанных летающих объектах.