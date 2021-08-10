На водоемах Украины погибло 77 человек всего за 10 дней: причины трагедий и советы отдыхающим
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с 1 по 10 августа на водных объектах страны утонули 77 человек, среди которых 3 детей. Всего с начала 2021 года на воде погиб 1021 человек, из них 99 – несовершеннолетние.
OBOZREVATEL узнал, почему украинцы продолжают тонуть несмотря на предупреждения спасателей (фото и видео 18+).Трагедии из-за алкоголя и надувных матрасов
По словам начальника отдела по организации безопасности и лайфсейвинг–программ на водных объектах КП "Плесо" в Киеве Александра Лешенока, есть несколько основных причин, которые приводят к смерти людей на воде.
Это не только употребление алкоголя на пляжах перед походов в воду, но и использование надувных кругов и матрасов.
"Многие люди думают, что эти плавсредства спасут их. На самом деле – это обманчивое убеждение: как правило, те, кто их используют, не умеют хорошо плавать и далеко заплывают. Когда матрас или круг переворачиваются, отдыхающие, к сожалению, тонут. Такие случаи тоже фиксировались", – рассказал Лешенок.
Кроме того, часто украинцы прыгают с мостов с помощью так называемых тарзанок, хотя не знают дна водоема. Такие случаи иногда заканчиваются трагедиями. Еще одна причина печальной статистики – переоценка собственных сил и способностей.
"Люди часто говорят, что хорошо чувствуют себя в воде и не устают, но это обманчивое убеждение. Бывают судороги, хронические болезни, перепады температур или просто становится плохо", – констатировал Лешенок.
Что касается детей, то они гибнут из-за невнимательности взрослых, которым всегда следует находится рядом, если сын или дочь захотят поплавать.
"Игрушку или панамку унесет ветром в воду, а малыш полезет доставать эту вещь. Плюс родители отвлеклись на телефон или беседы с друзьями. Достаточно одной минуты, чтобы ребенок утонул", – резюмировал спасатель.Тонут беременные и дети
В Киеве отдых молодой пары на озере Радунка закончился трагедией: во время купания в водоеме утонула 22-летняя женщина. При этом ее молодой человек, который был в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить, почему не бросился на помощь своей возлюбленной.
По его словам, погибшая была на третьем месяце беременности.
Отметим, как сообщили столичные спасатели, всего в течение 7-8 августа на водных объектах Киева утонули пять человек.
В Днепре 8 августа во время отдыха в аквапарке Happy Day погиб 9-летний мальчик. Как стало известно, ребенок приехал отдохнуть вместе с родителями из Новомосковского района Днепропетровщины.
В какой-то момент один из работников аквапарка заметил в бассейне для взрослых тело ребенка без признаков жизни. Он сразу же достал мальчика из воды и вызвал медиков. К сожалению, несмотря на усилия врачей, несовершеннолетнего спасти не удалось.
Позднее один из свидетелей рассказал, что в тот момент, когда мальчик прыгнул в воду, его родители находились в баре.
По его словам, когда медики пытались спасти ребенка, пьяная мать находилась рядом и кричала, что ее "дома убьют", а отец, не выпуская из рук стакан с пивом, рассказывал врачам, что и как им делать.
В Одессе 9 августа на пляже Лузановка едва не закончился трагедией отдых для 8-летней девочки. Как сообщил местный Telegram-канал, около 19:00 спасатели услышали крики женщины, которая вытаскивала на берег девочку без сознания.
Благодаря умелым и своевременным действиям спасателей ребенка удалось спасти – девочка начала самостоятельно дышать, а прибывшие на место происшествия врачи сразу же госпитализировали малышку.Важно знать каждому: правила отдыха на воде
Считается, что отдых на воде является лучшим спасением от жары, но пренебрежение простыми правилами безопасности может стать причиной не только травм, но и гибели.
Чтобы купание не стало трагедией, нужно помнить о простых вещах:
безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток;
купаться лучше в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +20, воздуха – не ниже +24;
после принятия пищи купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа;
если не умеете плавать, не заходите в воду глубже пояса, чтобы не оступиться и не попасть на глубокое место (в яму), не оказаться на сильном течении;
в воде находитесь не более 15 минут и никогда не плавайте в одиночестве.
не заплывайте далеко, особенно за буи, поскольку можно не рассчитать свои силы;
перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.
Стоит помнить, что купание в неустановленных местах несет опасность для отдыхающего.