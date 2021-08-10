На водоемах Украины погибло 77 человек всего за 10 дней: причины трагедий и советы отдыхающим

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с 1 по 10 августа на водных объектах страны утонули 77 человек, среди которых 3 детей. Всего с начала 2021 года на воде погиб 1021 человек, из них 99 – несовершеннолетние.

OBOZREVATEL узнал, почему украинцы продолжают тонуть несмотря на предупреждения спасателей (фото и видео 18+).

По словам начальника отдела по организации безопасности и лайфсейвинг–программ на водных объектах КП "Плесо" в Киеве Александра Лешенока, есть несколько основных причин, которые приводят к смерти людей на воде.

Это не только употребление алкоголя на пляжах перед походов в воду, но и использование надувных кругов и матрасов.

"Многие люди думают, что эти плавсредства спасут их. На самом деле – это обманчивое убеждение: как правило, те, кто их используют, не умеют хорошо плавать и далеко заплывают. Когда матрас или круг переворачиваются, отдыхающие, к сожалению, тонут. Такие случаи тоже фиксировались", – рассказал Лешенок.

Кроме того, часто украинцы прыгают с мостов с помощью так называемых тарзанок, хотя не знают дна водоема. Такие случаи иногда заканчиваются трагедиями. Еще одна причина печальной статистики – переоценка собственных сил и способностей.

"Люди часто говорят, что хорошо чувствуют себя в воде и не устают, но это обманчивое убеждение. Бывают судороги, хронические болезни, перепады температур или просто становится плохо", – констатировал Лешенок.

Что касается детей, то они гибнут из-за невнимательности взрослых, которым всегда следует находится рядом, если сын или дочь захотят поплавать.

"Игрушку или панамку унесет ветром в воду, а малыш полезет доставать эту вещь. Плюс родители отвлеклись на телефон или беседы с друзьями. Достаточно одной минуты, чтобы ребенок утонул", – резюмировал спасатель.

В Киеве отдых молодой пары на озере Радунка закончился трагедией: во время купания в водоеме утонула 22-летняя женщина. При этом ее молодой человек, который был в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить, почему не бросился на помощь своей возлюбленной.

По его словам, погибшая была на третьем месяце беременности.

Отметим, как сообщили столичные спасатели, всего в течение 7-8 августа на водных объектах Киева утонули пять человек.

В Днепре 8 августа во время отдыха в аквапарке Happy Day погиб 9-летний мальчик. Как стало известно, ребенок приехал отдохнуть вместе с родителями из Новомосковского района Днепропетровщины.

В какой-то момент один из работников аквапарка заметил в бассейне для взрослых тело ребенка без признаков жизни. Он сразу же достал мальчика из воды и вызвал медиков. К сожалению, несмотря на усилия врачей, несовершеннолетнего спасти не удалось.

Позднее один из свидетелей рассказал, что в тот момент, когда мальчик прыгнул в воду, его родители находились в баре.

По его словам, когда медики пытались спасти ребенка, пьяная мать находилась рядом и кричала, что ее "дома убьют", а отец, не выпуская из рук стакан с пивом, рассказывал врачам, что и как им делать.

В Одессе 9 августа на пляже Лузановка едва не закончился трагедией отдых для 8-летней девочки. Как сообщил местный Telegram-канал, около 19:00 спасатели услышали крики женщины, которая вытаскивала на берег девочку без сознания.

Благодаря умелым и своевременным действиям спасателей ребенка удалось спасти – девочка начала самостоятельно дышать, а прибывшие на место происшествия врачи сразу же госпитализировали малышку.

Считается, что отдых на воде является лучшим спасением от жары, но пренебрежение простыми правилами безопасности может стать причиной не только травм, но и гибели.

Чтобы купание не стало трагедией, нужно помнить о простых вещах:

безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток;

купаться лучше в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +20, воздуха – не ниже +24;

после принятия пищи купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа;

если не умеете плавать, не заходите в воду глубже пояса, чтобы не оступиться и не попасть на глубокое место (в яму), не оказаться на сильном течении;

в воде находитесь не более 15 минут и никогда не плавайте в одиночестве.

не заплывайте далеко, особенно за буи, поскольку можно не рассчитать свои силы;

перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.

Стоит помнить, что купание в неустановленных местах несет опасность для отдыхающего.