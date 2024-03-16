Тищенко, которого заподозрили в фиктивном разводе, пожаловался в полицию на 'преследование': к журналистам приехали правоохранители

Народный депутат Николай Тищенко, которого СМИ заподозрили в фиктивном разводе с бизнесвумен и блогером Аллой Барановской, пожаловался в полицию на "преследование". В гостиницу в Ужгороде, где остановилась съемочная группа журналистов, приехали несколько экипажей полиции и гражданских авто для разговора.

Об этом 16 марта рассказал украинский журналист Михаил Ткач в своем Facebook. "Ужгород. Отель. 2:40 ночи. Несколько экипажей полиции и гражданские авто начали выстраиваться вокруг гостиницы, где остановилась наша съемочная группа", – написал он.

По словам журналиста, в дверь постучали, представившись следственно-оперативной группой полиции, которая "работает по вызову Тищенко Николая".

"Тищенко Николай, народный депутат, дал сообщение, что в течение двух дней его преследует автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета. Мы пришли, чтобы установить людей, которые пользуются этим автомобилем. Ну, и спросить вообще, преследовали – не преследовали", – процитировал правоохранителей Михаил.

Он добавил, что Тищенко, "которого в Ужгороде сопровождают два охранника, считает, что снимать его можно только после предупреждения о съемке".

"А то, что можно и даже нужно декларировать все свои ужгородские бизнесы, депутат забывает. То, что некоторые народные депутаты вместо войны занимаются бизнесом – это куда более реальная угроза для страны, чем кажется. Словом, если вы в Ужгороде вызываете полицию – говорите, что вы Николай Тищенко, и приедут все свободные в городе экипажи. Независимо от времени суток", – написал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, Тищенко в январе 2024 года официально развелся с женой после семи лет супружеской жизни, однако журналисты подозревают, что развод был фиктивным. Они заметили "слугу народа" в Ужгороде, когда тот останавливался в ЖК, где живет Барановская с их маленьким сыном Давидом.

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