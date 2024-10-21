Тихоход раскрыл причину информатаки на него: попытка сбить систему 'Очі'

Советник главнокомандующего Сухопутными войсками Александр Дмитриев ("Тихоход") сообщил, что цель информационной атаки на него – желание помешать распространению созданной им системы "Очі" в ВСУ. Блокировка системы лишит наших защитников преимущества над врагом, заявил Дмитриев на "24 канале".

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"На самом деле это главная причина информационного нападения на меня. Я официально это заявляю. Ибо все месседжи в разных пабликах, изданиях, анонимных телеграмм-каналах приводили именно к этому. Из-за того, что "Очі" легализованы, переданы ВСУ и вот-вот начнут официально распространяться – с приказами, штатными росписями и т.п. – в этот момент быстро нужно было "сбить" Очі", а именно – дискредитировав меня… Это спланированная медийная атака. Она работала исключительно на уничтожение меня и через меня – на уничтожение проекта, дающего ВСУ преимущество", – заявил Александр Дмитриев.

"Тихоход" отметил, что это не первый случай, когда с помощью "медийного киллерства" пытаются лишить Вооруженные силы Украины преимущества над врагом.

"На самом деле это медийное киллерство проходит в стране достаточно долго. Все эффективные люди рано или поздно подпадают под это медийное киллерство. Их делают токсичными или создают искусственные условия, чтобы их дискредитировать. И инструментами охлократии заставить руководство страны или ответственных лиц их увольнять, перемещать или что-нибудь другое сделать. Об этом должно получиться отдельное расследование, где будет раскрыта вся эта агентурная сеть, их инструменты и прочее", - отметил "Тихоход".

Он заявил, что имена инициаторов информационной атаки на "Глаза" уже известны.

"Я знаю и думаю, что скоро многие узнают, кто был причастен, кто моделировал, планировал, режиссировал это публичное покушение медийного киллерства. И я очень постараюсь, чтобы все, кто был к этому причастен, понесли ответственность", - подчеркнул Дмитриев.

Как сообщалось, подразделение "Асгард" опубликовало в соцсетях смонтированное видео с обвинениями в адрес Александра "Тихохода" Дмитриева – советника командующего Сухопутными войсками. Его упрекали за нецензурные высказывания и вроде бы непричастность к ВСУ. Командование Сухопутных войск заявило, что проведет расследование. И попросило на время проверки воздержаться от оценок, поскольку информация в видео неполная и может быть неверной.

Александр "Тихоход" Дмитриев – представитель ВСУ, который в начале широкомасштабного российского вторжения инициировал операцию по подрыву дамбы в Козаровичах, в результате чего наступление окупантов в Киев захлебнулось. Также Дмитриев в 2022 году выступил автором и координатором создания системы ситуативной осведомленности "Очі".