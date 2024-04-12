Терроризировали регион более 10 лет: в Винницкой области будут судить 'смотрящих' за областью. Фото

В октябре 2023 года в Винницкой области правоохранители прекратили деятельность преступной организации под руководством так называемого "смотрящего" за областью, который ранее был связан с уголовными делами, включая убийство. Среди задержанных были также двое: криминальный авторитет под санкциями СНБО и руководитель силового блока ОПГ, известный как "смотрящий" за городом.

Теперь обвинительный акт по ним направлен в суд. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что в течение длительного периода преступники требовали от жителей города деньги за несуществующие долги, угрожали физической карой и разрушением имущества за отказ слушать их требования.

К примеру, следователи Нацполиции задокументировали случай, когда бандиты заставили местного предпринимателя выплатить 20 тысяч долларов и угрожали ему убийством после того, как он продал земельный участок за значительную сумму. Они считали, что любые действия на территории Винницкой области должны быть осуществлены только с их согласия, за что нужно платить.

Во время передачи первой части суммы в размере десяти тысяч долларов все трое злоумышленников были задержаны, а во время обысков в их местах жительства были изъяты оружие, "долговые" расписки, мобильные телефоны с поличным и значительная сумма наличных, полученная преступным путем.

По результатам досудебного расследования фигурантам объявлено о подозрении за вымогательство, совершенное организованной группой, в условиях военного положения, с угрозой насилия над потерпевшим, его близкими родственниками, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах (ч. 4 ст. 189 Уголовного Кодекса). мерой в виде содержания под стражей без определения суммы залога. Обвинительный акт направлен в суд.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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