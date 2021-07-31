Российские пропагандисты сейчас с восхищением рассказывают о том, что такой себе Александр Пашков, так называемый казак, доброволец-разведчик, воевавший на Донбассе против Украины и убивавший украинцев, получивший ранение во время боёв против ВСУ и потерявший ногу, прямо сейчас готовится к выступлению на паралимпийских играх!

Итак, ещё раз. Я правильно понял, боевик 1-й Славянской бригады (в/ч 08801) с позывным "Север", член Союза Добровольцев Донбасса и на которого в Украине СБУ возбудила дело по ряду статей УК Украины, в том числе, терроризм и наемничество, будет выступать на паралимпийских играх?

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Возможно это не больше чем очередной вброс от российской пропаганды, мол, вот, “защитник” Донбасса, едет теперь “защищать” “честь” России на паралимпийских играх! А поедет или нет, уже рассказывать не станут.

А возможно и нет. И Россия, через паралимпийские игры пытается легализовать своих покалеченных боевиков, коих у неё тысячи и тысячи.

В любом случае, разбираться с этим надо на самом высоком уровне.

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