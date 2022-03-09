Тероборона Сумщины разбила колонну оккупантов и пополнила арсенал ВСУ

Украинские защитники уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Сумской области. Это произошло, когда вражеская армия пыталась прорваться в один из населенных пунктов.

Об этом вечером в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook. Некоторые виды техники в дальнейшем будут использовать наши военнослужащие.

"Сумщина. Воины территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. Также наши защитники активно уничтожают вражескую технику.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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