14 февраля 2018 года возле села Широкино двое морпехов расстреляли четырех сослуживцев. Ими стали:

Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена.

Валерий Литвиненко, 30 лет, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное.

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Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье. Он занимал должность командира десантно-штурмового взвода, десантно-штурмовой роты.

Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Андрей служил наводчиком десантно-штурмовой роты. Фото не удалось найти.

Их убили двое сослуживцев, расстреляв во сне. После чего попытались устроить поджог, чтоб скрыть свое преступление.

СМИ сообщили, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев. "Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять. Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", — сообщили в гарнизоне.

Я помню как после этого убийства, которое тогда ножом резануло по боевому подразделению морской пехоты, тоже высказывали свои мнения разные впечатлительные люди. Говорили про то что проблема в алкоголе. Про то, что просто у ребят кончилось терпение из за дедовщины. Что над ними издевались. Их жалели… А я вам расскажу что было на самом деле.

Учебка прислала в 36 бригаду двух откровенных шизиков. Причем один был реально опасен для окружающих, второй просто попал под его влияние. Не было никакого алкоголя. Не было никаких издевательств. Просто один из шизиков разработал план массового убийства, который витал в нем как оказалось давно, после просмотра сериалов про маньяков, и мечтал осуществить убийство. Армия стала местом, где это можно было осуществить – и он пошел в армию. ВЛК, несмотря на то что в нем невооруженным взглядом были видны отклонения – определила его как здорового и он пошел в морскую пехоту. Хорошо хоть не в ССО…

Убийцы разработали заранее план, купили билеты на поезд, экипировались и пошли по селу. Они зашли в первый дом, что стоял по их плану, убили спящих, инициировали поджог и попытались зайти в другой дом, чтоб убить спящими и его жителей. Принцип подбора жертв был исключительно по принципу, что жертвы должны жить небольшими группами в домах и в этих домах не должен гореть свет. Ни издевательства, ни мытарства, ни месть не была причиной. Просто так удобней было убивать. Перед тем как идти убивать, "главный" поставил на постоянное проигрывание в "вконтакте" с альбома группы Металика Kill Em All (убей их всех) песню No Remorse. Чисто по-приколу.

Во втором доме не спал постовой, который и вспугнул наших серийных убийц. Они отказались от идеи убить там всех и выдвинулись на поезд, а морпехи, слышавшие выстрелы и увидевшие огонь, подняли тревогу.

Убийц задержали. Тот, кто был в этой паре главным, вел себя аналогично Артемию Рябчаку. Он смачно и с подробностями рассказывал как убивал людей и в его глазах не было сожаления. Было наслаждение от содеяного. И да, как причину оба убийцы высказывали причину, что над ними издевались сослуживцы. Хотя дедовщина в морской пехоте неприемлема, тем более – когда ты на боевых. Ты воюешь, какая нах*р дедовщина, твоя жизнь зависит от того, кто рядом, на войне крепость общения только укрепляется.

И этих двух ублюдков защищали очередные экзальтированные барышни, говорили что надо разобраться, что дедовщина, что у них могли быть причины… Защищали откровенных ублюдков.

Сейчас я вижу, как так же, защищают Артемия Рябчука. Оправдывают. Предполагают. Хотя даже визуально видно, что это огромная детина, сильная и желавшая убить по причине банальной шизы, что отчетливо проступает у него на лице. И вместо того, чтоб рефлексировать про тварь, что сделала столько горя, вы бы лучше обратили гнев на тех врачей, которые допустили и тех маньяков, и этого маньяка в армию. Тех, кто бесконтрольно допускает в армию кого угодно, закрывая план. Особенно такого, как Рябчук, которого родители просто отдали в армию, чтоб сдыхаться на годик, хотя знали об его психическом отклонении.

Я хочу, чтоб люди, допустившие Рябчука в армию – сели. Показательно. Жестко. Я не виню Балана в случившемся и считаю, что он поступил, как настоящий офицер. Но увольняться и отдаваться в руки расследованию должен был не он. А врачи военкомата. Чтоб когда в будущем перед военкоматом опять станет вопрос, допустить ли в армию очередного больного на голову – и сесть надолго в тюрьму после того, как он там кого то убьет, или ну его нах*р – выбор был очевиден.

Dixi.

U.P.D. Забанен, поэтому не могу ответить всем мамкиным психологам, которые считают что не все так однозначно по психике у типа что пострелял 10 человек, убив пятерых, из которых – две женщины, причем спокойно ходя над телами и неоднократно достреливая их в головы — ну штош, вам виднее, вам видимо такие персонажи все время попадаются в фейсбуке. А жаль, еще недавно были такими стратегами и международниками, и вдруг стали психологами со своим вср*тым мнением на теме массового убийства.

Прям хорошо, что забанен. Иначе сегодня был бы повторный бан.

U.P.D. 2 Соболезную семьям погибшим. Ваши близкие просто оказались не в том месте и не в то время, из-за ошибки системы.