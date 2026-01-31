'Тело папы лежало до мая под окнами': украинцы рассказали, как Россия убивала гражданских в Мариуполе

Украинцы, пережившие осаду Мариуполя, публично рассказали о массовых убийствах гражданских и полном равнодушии российских военных к телам погибших. Семьи жертв годами не могут узнать судьбу своих близких, тогда как оккупационные власти признают, что часть тел гражданских фактически "потеряли".

Видео дня

Одно из свидетельств принадлежит дочери профессора Мариупольского государственного университета, ученого и писателя Богдана Слющинского, который погиб весной 2022 года. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По ее словам, тело отца несколько месяцев лежало под окнами дома, поскольку мать физически не могла похоронить его самостоятельно, а российские военные отказались помогать, объяснив это "другими задачами".

Также задокументированы десятки подобных историй мариупольцев, которые потеряли родных во время осады города. В рамках расследования они также пообщались с могильщиком, который заявляет о наличии полной базы захоронений в Мариуполе, и получили документы, в которых оккупационная власть фактически признает потерю тел гражданских погибших.

Украинские правоохранители расследуют дела в отношении почти 5 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести в Мариуполе. В то же время Мариупольский городской совет сообщает, что во время оккупации погибло не менее 20 тысяч гражданских, а реальное количество жертв может быть значительно больше.

Родственники погибших и пропавших отмечают, что от оккупационной администрации получают лишь формальные отписки, а поисками фактически никто не занимается. При этом Россия не допускает международные миссии и независимых следователей в город, что делает невозможным полноценное расследование военных преступлений. Зарегистрировано почти 6,5 тысяч уголовных производств, связанных с событиями в Мариуполе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупация катастрофически влияет на украинские города, в частности на Мариуполь Донецкой области. С момента захвата в городе существенно ухудшилась демографическая ситуация.

