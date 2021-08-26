Тело мужчины через 4 дня нашли в Крыму: на Херсонщине в море пропали отец и маленький сын

Через несколько дней после того, как на острове Джарылгач в Херсонской области 19 августа в море унесло отца и сына на надувном круге, тело мужчины отыскали в районе Крыма. Об этом сообщила знакомая семьи в социальной сети. А тело мальчика нашли почти сразу же.

В полиции Херсонской области пока официально не могут подтвердить, действительно ли обнаружено тело именно пропавшего львовянина.

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Трагедия произошла еще 19 августа. Семья Качмар со Львова отдыхала в пгт Лазурное на Херсонщине. Недалеко от населенного пункта расположен необитаемый остров Джарылгач, куда часто приезжают туристы поплавать в Черном море.

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В тот день семья тоже отправилась на остров отдыхать. На следующий день они уже должны были возвращаться во Львов. Отец Михаил в последний раз решил поплавать, а 8-летний сын Матвей пошел вместе с ним, захватив с собой надувной круг по типу "пончика". Мама Ирина также была там, но осталась отдыхать на берегу с двумя дочками, которые учатся в 7 и 8 классе.

Как рассказывают очевидцы, Черное море не бывает спокойным, но в тот день дул незначительный ветер. "Михаил очень заботливый отец, добрый, порядочный человек. Он бы не стал рисковать, особенно жизнью своего сына. Погода позволяла плавать", – говорит один из знакомых семьи.

Мама подняла тревогу, когда мужа и сына не увидела в море. Спасатели спустили на воду надувную лодку с мотором и отправились на поиски. Тело Матвея нашли через некоторое время, к сожалению, реанимировать его уже не удалось.

"Я была в тот день на море. Муж помогал спасателям спускать лодку на воду. Было очень страшно, я молилась, чтобы их нашли живыми, но к сожалению… Тогда были большие волны, я не могу понять, почему папа так рисковал, плавая на матрасе", – сообщила очевидец Татьяна Марчук.

Отца мальчика искали несколько дней. А обнаружили уже 23 августа в районе полуострова Крым. "Ирине позвонили оттуда, сказали, что нашли тело утонувшего мужчины. Прислали фотографию. По ней она и опознала мужа. Это точно он. Произошло это уже после того как в понедельник попрощались с маленьким Матвеем.

"Власти" Крыма дали 10 дней на то, чтобы семья забрала Мишу. Уже нашли фирму, которая готова помочь сделать это. Сейчас собирают средства, потому что стоит это очень дорого, а единственным кормильцем в семье был Михаил", – говорит знакомый.

Правда, в пресс-службе полиции Херсонской области официально подтвердить информацию о том, что действительно обнаружено тело отца мальчика, не могут.

"У нас никаких официальных данных о том, что это именно он, нет. Есть сообщение знакомых семьи в соцсетях. Но ни документов, ни опознания ничего не было. Мы сами ждем", – сказал заместитель начальника пресс-службы областной полиции Виталий Байдоров.

Знакомые семьи говорят, что Михаил был очень хорошим и заботливым отцом: "Семья очень хорошая, религиозная. Отец очень добрый и ответственный человек, который в первую очередь думал о безопасности своих детей, оберегал их, защищал от всего плохого. Эта трагедия – просто ужасное стечение обстоятельств".

Помочь семье можно, перечислив средства на карточку 4441 1144 5072 0246 (Притула Марьяна, сестра Ирины).