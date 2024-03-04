Телеведущего каналов Медведчука будут судить за оправдание агрессии РФ: стало известно имя и детали

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по прежнему политику и телеведущему запрещенному в Украине телеканалу NewsOne Максиму Гольдарбу. Ему инкриминируют два преступления: коллаборационная деятельность и оправдывание войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

В прокуратуре назвали две статьи Уголовного кодекса Украины, по которым обвиняют фигуранта:

ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности, направленной на поддержку государства-агрессора и избегание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины)

ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Гольдарб в своих интервью намеренно и целенаправленно распространял российские нарративы о том, что европейские союзники Украины используют украинцев для сведения счетов с Россией и намерены захватить и поделить между собой земли западной Украины.

Вину за развязанную Россией войну в Украине подозреваемый переводит на США и действующую украинскую власть, отрицая и оправдывая вооруженную агрессию РФ.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Максим Гольдарб скрылся из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию РФ.

Служба безопасности собрала доказательную базу его противоправной деятельности.

Так, доказано, что Гольдарб на собственных Telegram- и YouTubе-каналах публиковал прокремлевские сообщения, в которых распространял фейки о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформации о внутренней ситуации в нашем государстве.

Кроме того, он распространял вымышленные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран захватить территорию на западе Украины.

Также Гольдарб неоднократно участвовал в телемостах с российскими пропагандистами, которые распространяли дезинформацию.

Подозрение Максиму Гольдарбу было объявлено в октябре прошлого года.

"Санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет", – говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ объявила пиозру Максиму Гольдарбу подозрение в коллаборационной деятельности и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. Поскольку фигурант скрывается от следствия за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства

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