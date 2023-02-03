Тела жертв мог растворить в кислоте: во Франции задержали итальянского мафиози, который скрывался 16 лет

Осужденный за убийство итальянский мафиози Эдгардо Греко арестован в Сент-Этьене во Франции. Он скрывался от правоохранителей с 2006 года, причем по меньшей мере три года работал поваром в пиццерии.

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Как пишет BBC, задержание 63-летнего Греко – это второй резонансный арест властями Италии за несколько недель. Недавно на Сицилии был задержан босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, скрывавшийся 30 лет.

Оба разыскивались за жестокие убийства в 90-х годах.

Денаро был "боссом боссов" сицилийской преступной организации "Коза Ностра", а Греко – участником группировки "Ндрангета", возникшей в Калабрии на юге Италии.

Сейчас "Ндрангета" считается самой могущественной преступной группировкой в Италии, а ее влияние достигает далеко по Европе и Южной Америке.

Греко разыскивался за убийство во время "войны мафии" между двумя бандами.

Братья Стефано и Джузеппе Бартоломео были забиты до смерти в рыбном магазине в городке Козенца в январе 1991 года. Их тела так и не нашли, считается, что их растворили в кислоте.

Греко также обвинили в попытке убийства другого человека позже того же года и в том же городе. В 2006 году, когда был издан ордер на его арест, Греко скрылся.

Спустя 8 лет он поселился в Сент-Этьене и устроился работать пиццайоло в итальянском ресторане.

Он взял себе новое имя Паоло Димитрио. В тот момент он был приговорен к пожизненному заключению в Италии и на его арест также был выписан Европейский ордер.

Греко был настолько уверен, что с новым именем его никто не узнает, что в июле 2021 года выступил в местной газете, хвастаясь рецептами из его ресторана.

У него уже была седая борода и очки и он не подозревал, что за ним все еще следил итальянский прокурор и известный борец с мафией Никола Граттери, который десятки лет вел борьбу с "Ндрангетой".

Следователи с 2019 года отслеживали сеть поддержки Греко, которая в конце концов привела их через Альпы в Сент-Этьен.

Интерпол также был вовлечен в операцию, а власти Франции наблюдали за возможным местонахождением Греко. Впоследствии итальянская полиция подтвердила его личность и арестовала.

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози похвалил полицию за разоблачение одного из величайших преступников Италии, а глава региона Калабрия Роберто Оккиуто отметил, что арест показал преданность Италии в борьбе со всеми формами организованной преступности.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы Италии задержали босса мафии "Коза ностра" Денаро 16 января. 60-летний бандит полжизни находился в бегах.