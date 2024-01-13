'Тебе повезло, твоя дочь в раю': на Волыни пастор сбил первоклассницу и сбежал за границу

Уже год как пастор одной из протестантских церквей из Запорожья сбил 6-летнюю девочку на Волыни. Через две недели из-за тяжелых травм ребенок скончался. Однако подозрение водителю объявили только через восемь месяцев, когда в Украине его и след простыл.

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Мало того, пастор сумел продать свое имущество, которое было под арестом. Его до сих пор не объявили в международный розыск, хотя решение такое было принято.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Авто сбило и протащило ребенка

Авария произошла год назад на Волыни в селе Торчин. 25 января в 8 часов утра две сестрички, 6-летняя Мила и 10-летняя Вероника, шли в школу. Им нужно было перейти дорогу недалеко от своего дома, а напротив уже была школа. Пешеходный переход в селе находится в 300 метрах от дома детей.

Сестры подошли к краю дороги и внимательно смотрели по сторонам. Слева двигалась полицейская машина, и водитель видел девочек. Справа со стороны Польши в это время двигался зеленый Daewoo Lanos.

Девочки уже вышли на середину дороги, однако зеленая машина и не думала останавливаться. Как рассказывает мама сестер Галина Кунц, старшая Вероника успела отскочить назад. А вот младшая Мила замешкалась. И в это время авто сбило ее.

"Мало того, что он ее сбил, она еще упала под колеса – и он ее протащил. Дочь получила сильную черепно-мозговую травму, у нее пострадала печень и почка. Я работаю в магазине недалеко, как только узнала – сразу же прибежала туда. Скорая забрала ее в тяжелом состоянии", – вспоминает мама.

По дороге в машине скорой помощи у девочки останавливалось сердце, но врачам удалось вновь завести его. Первую операцию Мила выдержала, однако впала в кому. Врачи никаких прогнозов не давали, травмы были слишком тяжелыми.

Через 15 дней Мила умерла. Все это время мама находилась с ней в реанимации.

За рулем находился пастор

За рулем автомобиля находился пастор церкви веры Евангельской "Церква Добра новина" из Запорожья 51-летний Евгений Бабич.

"Этот водитель говорил, что не понимает, как такое могло случиться. То говорил, что окно машины было замерзшим, там расчистили только часть его. То, что у него что-то помутилось. Однако никакого тормозного пути на дороге не было. А дорога была чистой, он не мог не видеть детей", – рассказывает Галина.

Пока мама была в реанимации в Луцкой областной больницы, следствие успело провести экспертизу без участия стороны пострадавших. Девочка скончалась 10 февраля, а экспертиза прошла 7 февраля. Потом полицейские будут утверждать, что мама не давала разрешения на проведение следственных действий со старшей Вероникой.

Хотя, как могли допрашивать ребенка без матери, которая не могла отойти от постели умирающей дочери? В результате первая экспертиза показала, что "водитель не имел возможности избежать наезда на малолетнего пешехода".

"В феврале следователь вызвал нас к себе и стал защищать водителя, говорил, что он ехал со скоростью 40 км в час. В результате водитель стал свидетелем в деле. Потом была повторная экспертиза (26 июня), которая все-таки показала, что водитель имел возможность затормозить. Поэтому ему подготовили подозрение. Но было уже поздно, он весной смог покинуть Украину, выехал в Америку", – говорит мама.

Подозрение объявили только 27 сентября прошлого года, через восемь месяцев после аварии. По ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Теперь твоя дочь в раю

Когда Мила была в реанимации, позвонил Бабич, хотел встретиться с мамой. Но Галина отказалась, поскольку тогда ей было не до этого. Когда дочь умерла, он вновь набрал женщину и сказал, что она должна радоваться, ведь теперь ее дочь в раю.

Евгения Бабича объявили во всеукраинский розыск, но до сих пор по непонятным причинам он не находится в международном розыске. Более того, он сумел продать свой дом, который был арестован после ДТП.

Сейчас пастор редко появляется в соцсетях, некоторые его странички закрыты. Есть одно видео, где он читает проповедь в Берлине семь месяцев назад, рассказывает о том, как тяжело живется в Запорожье во время войны, обращается к Богу.

А 30 октября на страничках некоторых его детей (их у него шестеро, все взрослые, есть и внуки) появилось совместное семейное фото в каком-то доме. Где оно сделано, не пишут.

Недавно старшая дочь Галины отмечала свой день рождения. Праздник был грустным, потому что впервые девочка была одна, без своей сестрички. Вероника до сих пор переживает потерю родного человека, ведь авария произошла у нее на глазах.