Татаров помог сбежать из Украины куму Путина Медведчуку и другим – Центр противодействия коррупции

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров дал бежать из Украины Виктору Медведчуку и другим подозреваемым в антиукраинской деятельности. И это далеко не все, чем занимается Татаров во время войны, работая против интересов нашего государства.

Об этом заявили в Центре противодействия коррупции. В организации также рассказали и о другой подрывной деятельности Татарова во время войны.

Так, по информации ЦБК, он также пытается разблокировать замороженные в Украине счета Николаевского глиноземного завода – компании, принадлежащей путинскому олигарху Дерипаске.

Кроме того, как намекнули в Центре противодействия коррупции, Татаров может быть причастен к продвижению решения об отключении 5 канала, Прямого и Эспрессо.

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Напомним, Олег Татаров был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины указом президента Владимира Зеленского в августе 2020 года.

Решение было подвергнуто резкой критике общественными деятелями, журналистами, а также адвокатами и родственниками погибших Героев Небесной сотни. Сам же Зеленский заявил тогда, что Татарова нельзя считать "старой властью" только потому, что он был в МВД при Януковиче.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным схемам по делу "Укрстроя". Эта крупнейшая строительная госкорпорация неоднократно фигурировала в скандалах.